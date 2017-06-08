Göztepe ve Eskişehir'in cezası belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe ve Eskişehirspor'a ikişer maç seyircisiz oynama cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, TFF 1. Lig play-off finalinde karşılaşan Göztepe ve Eskişehirspor'a saha olaylarından dolayı ikişer maç seyircisiz oynama cezası verdiği bildirildi.
PFDK'nin, final maçında rakibine penaltı atışlarında üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe'ye 93 bin 500, Eskişehirspor'a da 82 bin 500 lira para cezası da uyguladığı belirtildi.
Aynı müsabakada rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Göztepe idarecisi Zafer Sak'a da 21 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.
Kurulun, Çaykur Rizespor'a 65 bin, Beşiktaş ve Antalyaspor'a ise 15'er bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:45
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Milli takım uçağında kavga!
Toplam 35
Yorum
arsa meselesi Herkes hakkını böyle ararsa
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Solda yeni fırtına Moting
Toplam 13
Yorum
austin elindeki podolski ve bruma gibi 2 iyi adamı kaybetmişsin gomis ve 28 yaşındaki adamı brumaya denkmi göstereceksin.
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Bunu da aşarız
Toplam 15
Yorum
austin ya hoca ya futbolcu çıkıp skandal yaratıyor sonra herkes bunu konuşunca suçlu oluyor milli tkmı maç öncesi bozmuş oluyo bu ne ya.
Göztepe ve Eskişehir'in cezası belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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