Göz-Göz’den Başkent çıkarması

İzmir'in Süper Lig'deki tek temsilcisi Göztepe, şampiyonluk kupasıyla Başkent Ankara'ya çıkarma yaptı. Anıtkabir'i ziyaret edip Atatürk Mozelesi'ne çelenk koyan sarıkırmızılı yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular, daha sonra Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine katıldılar. Oldukça neşeli anların yaşandığı kabulde, Başbakan Yıldırım'a adının yazılı olduğu bir forma hediye edildi. Yılmaz Vural da madalyasını Yıldırım'ın boynuna taktı. Binali Yıldırım, başarılarından dolayı futbolcuları kutladı.