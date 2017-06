Futbolda yeni sistem: VAR

FIFA Kokartlı hakem Fırat Aydınus, “VAR, ülkemize yararlı ve sonucunda futbola katkı sağlayacak bir sistem olarak yerleşecektir” dedi.

Türkiye'deki ilk Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) testi, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Stadı'nda yapıldı. Burada FIFA Kokartlı hakemler Fırat Aydınus ile Bülent Yıldırım, VAR hakkında açıklamalarda bulundu. Geçiş sürecinde olduklarını belirten Fırat Aydınus, "Yeni sezon itibarıyla offline olarak bunların eğitimlerini alacağız. Sonra dostluk maçlarında online'a geçtikten sonra sistemi başkanların ve yetkililerin karar verdikleri zaman diliminde sistemi faaliyete geçireceğiz online olarak. Biz genel itibarıyla eğitimleri alıyoruz. Bunlar karşılıklı. Sahada maçı yöneten hakemlerle bizim karşılıklı durumumuzla alakalı olacak. Başkanlarımız bunu size daha açıklamaları şekilde verirler" şeklinde konuştu.



Penaltı gol, yanlış ihraç ve bariz gol şansını değerlendireceklerini vurgulayan Aydınus, "Şu an aşinalık kazanamaya çalışıyoruz. Sonuçta dünyada futbol değişiyor ve futbolumuz yeni sistemlere ayak uydurmaya çalışıyor. Eminim ülkemize yararlı ve sonucunda futbola katkı sağlayacak bir sistem olarak yerleşecektir. Hayırlısıyla Ocak ayında başlamasını temenni ediyoruz" diye konuştu. Bülent Yıldırım ise, yoruma açık pozisyonlarda müdahale edilmeyeceğini sadece yüzde yüz olan pozisyonlarda devreye gireceğini aktardı.



NAMOĞLU: "SİSTEME BİR AN ÖNCE GEÇMELİYİZ"

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ise "Bu sistemi ben İtalya'ya giderek Juventus - Atalanta maçında yerinde takip ettim. Ben şahsen bunun yararlı olacağına inananlardanım. Hakem insandır, göremeyebiliyor. O pozisyonlar itibarıyla burada teknoloji devreye giriyor. VAR hakemi oyun durduğunda o hatayı düzeltmiş oluyor" şeklinde konuştu.



Gol kararı, ofsayt, penaltı, yanlış ihraçta sistemin devreye gireceğini söyleyen Namoğlu, "Adaleti dolayısıyla daha iyi sağlamış olacaktır. Burada hakemleri teorik eğitimlere başlatmıştık ama saha tatbikatları bugün itibarıyla başladı. Amacımız süreyi azaltarak siteme biran önce geçiş yapmak. O nedenle hakem arkadaşlar sürekli eğitim görecekler. Bunlar sahada eğitim olduğu gibi teori olarak da eğitimleri görerek daha hızlı ve aktif şekilde konuya adapte olmalarını sağlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



"VAR, TÜRKİYE'DE ÇOK ÖNEMLİ VE ANLAMLI OLACAK"

1 yıldır VAR konusunda talepte bulunduklarını hatırlatan Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Düşme veya şampiyonluğu etkileyecek bir ortamda bu uygulamadan uzak kalamayız. Avrupa'da da kullanılacak. Serie A'daki tüm çalışmalara Yusuf Namoğlu da katıldı. Bu bir süreç. Başkan da anlattı. Amacımız sezona VAR ile başlamaktı ama bunun bir eğitim süreci var. Hakemlerimizin de bu sisteme bir uyum sağlaması gerekiyor. Bu sürece Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlıyoruz. Bu eğitim hızlı bir şekilde giderse inşallah Ocak ayında başlamamız lazım. Çünkü bu çok önemli. Hakemlerin zaman zaman yönetsel sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Dolayısıyla VAR bizim vazgeçilmezimiz. Ben inanıyorum ki bu sistemle bu iş yüzde 80-90 iyiye gidecek. İnanıyorum ki VAR Türkiye'deki ligler için çok önemli ve anlamlı olacak" diye konuştu.



Hakemlerin canlı yayın aracında bulunacağını ifade eden Gümüşdağ, "Canlı yayın aracının da güvenliği alınacak. Minimum müdahale, maksimum fayda sağlaması için bu sisteme evet dedik. Son karar her zaman hakemdedir" şeklinde konuştu. Sistemin ilk etapta Süper Lig'de uygulanacağını dile getiren Gümüşdağ, faydası görülürse alt liglere de uygulanabileceğini söyledi.





"VAR'I DENEYİP ÖYLE KONUŞMAK LAZIM"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geçen seneden beri konuşuluyor. Konuyla ilgili düşüncelerimi daha evvel söyledim. Teknolojinin bu kadar içine girildiği yerde bu denenecek. Aslında bunun sonuçlarına bakmak lazım. Avrupa'da da birçok yerde denenmeye başlandı. Olumsuz neler çıkacak, bunu zaman gösterecek. Umarım hatalar daha az olur" şeklinde konuştu.



Uygulamanın ilk yarı değil, ikinci yarı kullanılacağının hatırlatılması üzerine Avcı, "Onun değerlendirmesini şimdi yapamayız. Yaşayıp, göreceğiz. Belirlenen 4 pozisyon bence de yeterli. Çok içine de girdiği zaman akışını ve doğasını bozmuş oluruz. Ama temel can alıcı noktalarda olduğu zaman daha doğru olacaktır. Hem hoca açısından hem de bizim açımızdan daha doğrusu olacaktır. Deneyip, görmek lazım. Erkenden olumlu, olumsuz konuşmadan deneyip, öyle yorum yapmak lazım" diye cevap verdi.



Başarılı çalıştırıcı ayrıca VAR'ın hakemler üzerinde baskıyı azaltacağını belirtti.