Yılmaz Vural'ın acı günü
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural'ın babası Nurettin Vural vefat etti.
Bir süredir İstanbul'daki bir hastanede tedavi gören 96 yaşındaki Nurettin Vural, bu sabah hayatını kaybetti.
Nurettin Vural'ın cenazesinin yarın Ataşehir Mimar Sinan Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İzmit Büyük Derbent Tatar Nusretiye Köyü kabristanında toprağa verileceği bildirildi.
Göztepe Kulübü internet sitesi yayınladığı başsağlığı mesajında Nurettin Vural'a Allah'tan rahmet, Göztepe camiasına ve tüm yakınlarına sabır dilendi.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:38
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Cuma imzalıyor
Toplam 33
Yorum
arslan 1 1 yıl kiralasaydı daha iyi olurdu. fb boşuna 4 milyon euro bonservis ödeyecek.
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Kartal finale uçtu
Toplam 14
Yorum
Ertan Beşiktaşımızdan finaldede şahane oyunlar bekliyoruz ve kısmetse Şampiyonlukta çok şahane olur. NİYE OLMASINKİ! Aziz Yıldırım ne yapar acaba
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Beşiktaş'tan ayrıldı!
Toplam 6
Yorum
forever1903 en azindan biraz para alabiliyoruz, ben bedavaya gider diye düsünüyordum, darisi beck,veli,aras,pedro,boyko,milisovic ve pektemekin basina
Yılmaz Vural'ın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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