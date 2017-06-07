Süper Lig'de flaş transfer
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Fransa’nın Strasbourg takımının Faslı golcüsü Khalid Boutaib ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
30 yaşındaki Khalid Boutaib ile anlaşıldığı kulübün sosyal medya hesabından da duyuruldu.
Khalid Boutaib'ın resmi sözleşme için önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği belirtildi.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:05
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 43
Yorum
Karadeniz Fırtınası Rize'yi biz mi düşürdük? Sen nasıl bir kafa yapısına sahipsin. Kardeş mi? Taşlandığımız zamanları unutmadık. Şimdi 15. lige
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'Kocaman Veda Töreni'
Toplam 3
Yorum
ugur aykut kocaman bence fenerbahçe yi şampiyon yapamayacaktır . çünkü aykut hoca 1 gol atınca takımı biraz rahatlatıyo geriye çekiyo o
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 43
Yorum
Anadolu İhtilal 34 maçın tamamını TS ile oynayıp kümeden düşen ZİHNİYET. Şimdi kendin çalıp kendin oynarsın. Nasılsa TS yok. Önce stadına seyirci getir.
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