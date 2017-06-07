 Göztepe’den Başbakan Yıldırım’a ziyaret – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Göztepe’den Başbakan Yıldırım’a ziyaret

    Göztepe’den Başbakan Yıldırım’a ziyaret

    TFF 1. Lig’in Play-Off şampiyonu Göztepe, kazandığı kupayla Başbakan Binali Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

    Önce Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkan sarı-kırmızılıları ağırlayan Başbakan Yıldırım, Süper Lig'e yükselen ekibi tebrik etti. Futbolculara ve teknik ekibe yeni sezonda başarılar dileyen Binali Yıldırım'ın, "İzmir'in büyük hasretini dindirdiniz. Umuyorum, Süper Lig'de de şampiyonluklar yaşayacaksınız. Göztepe'yi layık olduğu yerde gördüğüm için çok mutluyum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
    Ziyarete, bu sabah babası Nurettin Vural'ın vefat haberini alan Teknik Direktör Yılmaz Vural da katıldı. Kaptan Halil, Başbakan Yıldırım'a isminin yazılı olduğu formayı hediye ederken, Vural da Binali Yıldırım'a madalya verdi. Göztepe kafilesi Ankara ziyaretinin ardından Nurettin Vural'ın yarın öğle namazında kalkacak cenazesi için İstanbul'a hareket etti.

    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:55
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