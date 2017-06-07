Göztepe’den Başbakan Yıldırım’a ziyaret
TFF 1. Lig’in Play-Off şampiyonu Göztepe, kazandığı kupayla Başbakan Binali Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.
Önce Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkan sarı-kırmızılıları ağırlayan Başbakan Yıldırım, Süper Lig'e yükselen ekibi tebrik etti. Futbolculara ve teknik ekibe yeni sezonda başarılar dileyen Binali Yıldırım'ın, "İzmir'in büyük hasretini dindirdiniz. Umuyorum, Süper Lig'de de şampiyonluklar yaşayacaksınız. Göztepe'yi layık olduğu yerde gördüğüm için çok mutluyum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Ziyarete, bu sabah babası Nurettin Vural'ın vefat haberini alan Teknik Direktör Yılmaz Vural da katıldı. Kaptan Halil, Başbakan Yıldırım'a isminin yazılı olduğu formayı hediye ederken, Vural da Binali Yıldırım'a madalya verdi. Göztepe kafilesi Ankara ziyaretinin ardından Nurettin Vural'ın yarın öğle namazında kalkacak cenazesi için İstanbul'a hareket etti.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:55
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ABD'ye mi gidecek!
Toplam 10
Yorum
metinn isteyen var ise gelir teklifini yapar gerisi hikayedir.
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Cuma imzalıyor
Toplam 58
Yorum
İLKER Mehmet kardeşim bjk yi bitiren o değil bir maçı tekrar izle bakalım kim bitirdi bjk yi varlık gösteremedi o maçta
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Beşiktaş, KAP'a bildirdi
Toplam 5
Yorum
karakartal daha öncede dedim caner gibi bir beki 750 bin euroya almak gerçekten mükemmel bir iş. yönetim güzel işler başarıyor. böyle devam eder umarım
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