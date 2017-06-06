Süper Lig'in vazgeçilmezleri
Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda sadece 4 futbolcu tüm maçlarda sahaya çıkma başarısı gösterdi.
Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan sezonda ligde yer alan 18 takımdan 492 futbolcu sahaya çıktı. Bu futbolculardan sadece 4'ü tüm müsabakalarda forma giydi.
Galatasaraylı Fernando Muslera, Bursasporlu Harun Tekin, Medipol Başakşehirli Edin Visca ile Antalyasporlu Ondrej Celustka, bu sezon oynanan 34 karşılaşmada da teknik direktörlerinden forma şansı buldu.
- Muslera ve Harun bütün maçlarda 90 dakika oynadı
Kaleciler Fernando Muslera ve Harun Tekin, Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan oyuncular oldu.
Ligdeki maçların tamamında da doksanar dakika sahada kalan Muslera ve Harun, 3 bin 60'ar dakika görev yaptı.
Galatasaray'da 6. sezonunu tamamlayan Fernando Muslera, görev yaptığı müsabakalarda rakip takımların 39 golüne engel olamadı. Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin ise ligdeki karşılaşmalarda kalesinde 58 gol gördü.
- En fazla maça çıkan hücum oyuncusu Visca
Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Süper Lig'de bu sezon 34 maçta görev yapan tek hücum oyuncusu olarak dikkati çekti.
Ligdeki 34 maçın 32'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Visca, 2 karşılaşmada da sonradan oyuna dahil edildi.
Turuncu-lacivertli takım adına ligde 8 kez ağları havalandıran 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 2 bin 903 dakika süre aldı.
- Celustka'nın istikrarlı performansı
Antalyasporlu futbolcu Ondrej Celustka, bu sezon Süper Lig'deki tüm maçlarda görev alan 4 futbolcudan biri oldu.
Çek futbolcu ligdeki tüm maçlara ilk 11'de başlarken, sadece bir müsabakanın 70. dakikasında yerini başka bir arkadaşına bıraktı.
İstikrarlı performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden olan Celustka, 3 bin 40 dakika sahada kaldı.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 12:58
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Resmen Fenerli
Toplam 26
Yorum
metinn aziz baskan bence ekiciden guzel turusu olur turusunu kur derim.
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Nabil Dirar Fener'de!
Toplam 14
Yorum
yeni iyi kaleci kalede volkan varken kimi alsanız feneri izletemezsiniz..bıktık eskilerden...
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Trabzonspor’un hedefinde o var
Toplam 2
Yorum
sevgiye göre puan derece 1)Beşiktaş 34 77 puan 2)M. Başakşehir 34 73 puan 3)Fenerbahçe 34 64 puan 4)Galatasaray 34 64 puan ne az ne çok.
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