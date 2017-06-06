 Malatya'da Sergen Yalçın dönemi – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Malatya'da Sergen Yalçın dönemi

    Malatya'da Sergen Yalçın dönemi

    Evkur Yeni Malatyaspor’da teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi.

    İrfan Buz ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan sarı-siyahlı kulüp, görüşme halinde olduğu Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya vardı. Ertuğrul Sağlam, Mustafa Reşit Akçay ve Bülent Korkmaz gibi isimleri de bir süre gündeminde tutan doğu ekibi, en son geçen sezon Kayserispor'da görev yapan Sergen Yalçın isminde karar kıldı.

    Ön anlaşma yapılan Sergen Yalçın'ın resmi imzayı birkaç gün içerisinde atması beklenirken, sarı-siyahlı yönetimin de transferi her an duyurabileceği öğrenildi.

    Teknik heyet sorununu çözen Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin, önümüzdeki günlerde genç teknik direktörle bir araya gelerek transfer çalışmalarının startını vermesi bekleniyor.

    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:04
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