Malatya'da Sergen Yalçın dönemi
Evkur Yeni Malatyaspor’da teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi.
İrfan Buz ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan sarı-siyahlı kulüp, görüşme halinde olduğu Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya vardı. Ertuğrul Sağlam, Mustafa Reşit Akçay ve Bülent Korkmaz gibi isimleri de bir süre gündeminde tutan doğu ekibi, en son geçen sezon Kayserispor'da görev yapan Sergen Yalçın isminde karar kıldı.
Ön anlaşma yapılan Sergen Yalçın'ın resmi imzayı birkaç gün içerisinde atması beklenirken, sarı-siyahlı yönetimin de transferi her an duyurabileceği öğrenildi.
Teknik heyet sorununu çözen Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin, önümüzdeki günlerde genç teknik direktörle bir araya gelerek transfer çalışmalarının startını vermesi bekleniyor.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 15:04
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adalet Besle Kargayı oysun gözünü.Ardayı bu kadar pof poflarsan.Ego tavan yapar.Gözü kimseyi görmez.Dün yine gördük sahada yürüdü.Fatih efendi GÖR
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Resmen Fenerli
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taraftar yuh diyorum ,fenerin parasi deniz...
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