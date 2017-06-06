7 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de oynanan 34. hafta maçlarının ardından Beşiktaş, Bursaspor, Antalyaspor, Adanaspor ve Çaykur Rizespor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, ligde son oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş, Antalyaspor, Bursaspor, Adanaspor ve Çaykur Rizespor'un PFDK'ya gönderildiği belirtildi.
Hukuk müşavirliğinin, TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe ile Eskişehirspor arasında oynanan maçta yaşanan taraftar olayları nedeniyle her iki kulübün de kurula sevk edilmesine karar verdiği kaydedildi.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 21:54
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"Türkiye Futbol Direktörü ne iş yapar bilmiyorum"
Toplam 1
Yorum
Sefeer Kocaman öğrenmek istiyorsan git terim sana öğret sin. Bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Git hocan öğret sin.
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Resmen Fenerli
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Yorum
alex sanane seni ne ilgilendirir.adam para için gelmedi FByi seçti baskılara rağmen bjkye gitmedi.NOKTA!!.
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Mancini, eski öğrencisini istiyor
Toplam 18
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Kadıköy Şampiyonu Hemen hemen hiç durmasın galerici de yong u da alsın gitsin.. valla taraftarın sevgilisi değil
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