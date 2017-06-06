 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

    7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de oynanan 34. hafta maçlarının ardından Beşiktaş, Bursaspor, Antalyaspor, Adanaspor ve Çaykur Rizespor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

    TFF'den yapılan açıklamada, ligde son oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş, Antalyaspor, Bursaspor, Adanaspor ve Çaykur Rizespor'un PFDK'ya gönderildiği belirtildi.

    Hukuk müşavirliğinin, TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe ile Eskişehirspor arasında oynanan maçta yaşanan taraftar olayları nedeniyle her iki kulübün de kurula sevk edilmesine karar verdiği kaydedildi.

    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:54
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