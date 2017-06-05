Sivasspor 27 Haziran'da topbaşı yapacak

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı için 27 Haziran'da kulüp tesislerinde toplanacak kırmızı-beyazlılar, 11 Temmuz'a kadar tesislerde çalışacak.

İkinci etap kamp programı için iki günlük iznin ardından 13 Temmuz'da Bolu'da bir araya gelecek Sivassporlu futbolcular, 26 Temmuz'a kadar çalışmalarına bu kentte devam edecek.

Kırmızı-beyazlılar, 28 Temmuz'da yeniden Sivas'ta toplanarak, lig başlayana kadar çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürecek.