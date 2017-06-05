 Sivasspor 27 Haziran'da topbaşı yapacak – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    27 Haziran'da topbaşı yapacak

    Sivasspor 27 Haziran'da topbaşı yapacak

    TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen , yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı için 27 Haziran'da kulüp tesislerinde toplanacak kırmızı-beyazlılar, 11 Temmuz'a kadar tesislerde çalışacak.

    İkinci etap kamp programı için iki günlük iznin ardından 13 Temmuz'da Bolu'da bir araya gelecek Sivassporlu futbolcular, 26 Temmuz'a kadar çalışmalarına bu kentte devam edecek.

    Kırmızı-beyazlılar, 28 Temmuz'da yeniden Sivas'ta toplanarak, lig başlayana kadar çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürecek.

    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:13
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