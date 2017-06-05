Sivasspor 27 Haziran'da topbaşı yapacak
TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı için 27 Haziran'da kulüp tesislerinde toplanacak kırmızı-beyazlılar, 11 Temmuz'a kadar tesislerde çalışacak.
İkinci etap kamp programı için iki günlük iznin ardından 13 Temmuz'da Bolu'da bir araya gelecek Sivassporlu futbolcular, 26 Temmuz'a kadar çalışmalarına bu kentte devam edecek.
Kırmızı-beyazlılar, 28 Temmuz'da yeniden Sivas'ta toplanarak, lig başlayana kadar çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürecek.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:13
-
Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi açıkladı
Toplam 44
Yorum
Che Guevara Futbolculuk dönemi bitince söhret gider, charakter kalir. Dim dik ayakta M.Ekici.
-
Bruma Leipzig’de
Toplam 23
Yorum
şems Yeni sözleşme imzalamıyor. Bedavaya gideceğini de söyledi yönetim mecbur kaldı satmaya. Çok pahalı alındı. ünal aysal kazıkları yeni çıkıyo
-
Yılmaz Vural'dan Süper Lig yorumu!
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Fener,, Hollanda'dan Avukat tutacagına şu adama şans verseydi, en kötü ihtimalle Basakşehir yerine 2ci olurdu !
Sivasspor 27 Haziran'da topbaşı yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.