Göztepe 9 milyon doları garantiledi
Antalya'da dün oynanan TFF 1'inci Lig Play Off finalinde Eskişehirspor'u penaltılarla yenerek 14 yıllık Süper Lig hasretine nokta koyan Göztepe, sadece bu galibiyetle 9 milyon 150 bin doları (yaklaşık 32 milyon TL) kasasına koymayı hak etmiş oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'deki tüm kulüplere ayak bastı parası şeklinde dağıttığı bu miktar, sarı kırmızılılara Süper Lig'deki zorlu mücadele öncesi nefes alacak.
Sarı kırmızılı kulübü 2014 yılında Altınbaş Holding'ten 9 milyon TL'ye devralan Başkan Mehmet Sepil, sadece ayak bastı parasıyla satış rakımını karşıladı. TFF, ayak bastı parasının dışında sezon içinde alınacak her galibiyete 670 bin, beraberliğe ise 336 bin dolar başarı primi ödeyecek. Ligi ilk beş arasında bitirecek kulüplere ise 8 milyon 900 bin ile 1 milyon 780 bin TL arasında sıralama ödülü verecek.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:01
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Dünyada eşi benzeri yok
Toplam 7
Yorum
nickime gel kaza olmuşsa takıma ne suç atıyorsunuz acınız burdan belli be üzülmeyin bu kadar, gök gürlese bile laf yapardınız siz
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Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi açıkladı
Toplam 9
Yorum
gkhgny1907 hoşgeldin fenerbahçenin öz evladı.kavuştun Fenerbahçene
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Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi açıkladı
Toplam 9
Yorum
austin 4 transfer varsa niye sadece 1 ini açıklıyosun ha diyosan resmen transfer sezonu başlasın e bunu niye açıkladın.
Göztepe 9 milyon doları garantiledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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