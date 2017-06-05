Bakan Çağatay Kılıç, Göztepe’yi tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF 1 Lig Play-Off Finali’nde Eskişehirspor’u yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe’yi tebrik etti.
Bakan Çağatay Kılıç, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe için bir tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kılıç'ın, tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:
"TFF 1. Lig 2016-2017 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından Play-Off Finali'ni kazanarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe'yi kutluyorum. 14 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Göztepe'nin bu başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi ve sarı-kırmızılı camiayı tebrik ediyorum. İzmir'in yeniden Süper Lig'de bir takımla temsil edilecek olması da bizleri ayrıca mutlu etti. Göztepe'ye, yeni sezonda mücadele edecekleri Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:35
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Bruma Leipzig’de
Toplam 9
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ÖZBEK GS 03 : AYNEN DEDİĞİN GİBİ .18- 12,5 = 5,5 M EURO BİR YERLERE
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Rize hedef saptırıyor!
Toplam 31
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Hakan Fener formalarına vereceniz parayi rize formalarina verseydiniz belki rize iki üç tane iyi transfer yapıp ligden düşmezdi
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Ozan İspanya'ya
Toplam 13
Yorum
54 İMPARATORLUĞU :))))))))))))))))))))))))
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