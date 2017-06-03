Süper Lig'de kader günü!
Trabzonspor-Bursaspor ve Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçlarında dananın kuyruğu kopacak. Adanaspor ve Gaziantepspor’dan sonra ligden düşen üçüncü takım belli olacak
Bursaspor cephesi oldukça stresli. G.Birliği maçı sonrası görevi bırakan teknik direktör Adnan Örnek'in yerine kritik maça Timsah'ı yardımcı hocalar ve takım kaptanı Batalla hazırladı. Başkan Ali Ay, "Oyuncularımız onurları için oynayıp maçı kazanacak. Bursaspor küme düşmeyecek" dedi.
Çaykur Rizespor cephesinde ise büyük bir umut var. Camia Bursaspor'un, Trabzon deplasmanında kazanamayacağını düşünüyor. Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Saffet Mete, Aytemiz Alanyaspor ile bugün yapacakları maçın kendileri için final niteliğinde olduğunu söyledi. Mete, "Takıma inancımız hiç bitmemişti. Mucizeye sadece bir maç kaldı" diye konuştu.
İKİLİ AVERAJ RİZESPOR'UN
Bursaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki ilk maçı Bursa 2-1 kazanırken, Rize'deki maçı ise Ç.Rizespor 6-0 kazandı. İkili averajda üstün olan takım Ç.Rizespor puan eşitliği halinde ligde kalacak.
ÇAYKUR RİZE'DE 5 EKSİK
Kritik Alanyaspor maçı öncesinde Çaykur Rizespor'da İsmail, Yacoubi ve Özgür Çek sakat. Obaobona ve Fink ise kart cezalısı. Teknik direktör Hikmet Karaman ise eksikleri bahane etmeyip maçı kazanacaklarını söyledi.
LİGDE BİR İLK YAŞANABİLİR
Yeşil-beyazlı ekip, küme düşmesi halinde Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayıp küme düşen ilk takım olacak. Bursa, 2004 yılında bir alt lige düşmüş ve iki sezon sonra şampiyon olmuştu.
TİMSAH BİR KEZ KAZANDI
Yeşil-beyazlı takım, Trabzon deplasmanında oynadığı 40 karşılaşmada 13 beraberlik, 26 mağlubiyet elde etti. Yalnızca 1 kez rakibini deplasmanda mağlup edebilen Bursa'nın 1-0 yendiği maçın golünü de Batalla kaydetmişti.
ŞEHİR AYAKLANDI
Çaykur Rizespor taraftarı Alanyaspor maçı için seferberlik başlattı. Taraftarlar, şehirde "Sensiz olmaz" broşürleri dağıtarak herkesi maça davet ettiler. Ayrıca sivil toplum kuruluşları da yönetim, futbolcu ve teknik heyete moral ziyaretleri yaptı.
MAÇI ALACAĞIZ
Bursaspor'da takım kaptanı Batalla, arkadaşlarıyla bir haftadır uyumadıklarını ve bu maçı düşündüklerini belirterek, "Trabzonspor'u yenip rahatlayacağız. Bursaspor camiasına bunları yaşatmamalıydık. Sahada biz futbolcular konuşacağız" dedi.
İŞTE SON HAFTA OLASILIKLARI
-Bursaspor, Trabzonspor'u yenerse Çaykur Rizespor küme düşer.
-Çaykur Rizespor, Alanya'yı yener, Bursaspor kazanamazsa düşer.
-Çaykur Rizespor Alanya ile berabere kalır ya da yenilirse küme düşer.
-İki takım da kazanırsa Çaykur Rizespor küme düşer.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:37
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Selçuk İnan'dan Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'ne ziyaret
Toplam 5
Yorum
Aslan SENEDE SENDE 3-4 MILYON EURO KAZAN SENDE HUZUR BOZMAZSIN TOP OYNASIN MELO GIBI OLSUN
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Lukas Podolski veda etti
Toplam 3
Yorum
Aslan EN COK TÜRK TARAFTARI OLAN TAKIMDA FORMA GIYDIGIN ICIN BIZLERI MUTLU ETTIN BIZDEN SONRAKI FUTOL YASAMNDA MUTLULUKLAR
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 10
Yorum
bence Sen herkesi kendiniz gibi görme şaibe ve dalavere sizin işiniz yıllarca o şekilde ''büyük'' oldunuz başımıza
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