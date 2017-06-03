Sivasspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı
TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:04
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Arena gitti Park geldi!
Toplam 3
Yorum
Bence Arena Spartacus Gladiator
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Arena gitti Park geldi!
Toplam 3
Yorum
Feda Veliyev Ben Azerbaycandan Beşiktaşı Seve Seve İzliyorum Kalbimin Sahibi Beşiktaş
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Aziz Yıldırım'dan belgeli Quaresma cevabı!
Toplam 9
Yorum
Serhat Bu konu üç ay öncenin konusuydu hem fikret başkan hem de ouaresma gerekli cevabı vermişti Hatırlatalım bugün gündemi şampiyonluk kutlamaları
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