 Sivasspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    'da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı

    Sivasspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı

    TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen 'da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı.

    Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan 'da sözleşmeleri sona eren Burhan Eşer, Adem Koçak, Yiğit İncedemir ve İbrahim Öztürk ile yollar ayrıldı. Sivasspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 2017-2018 sezonu planlaması kapsamında; Burhan Eşer, Adem Koçak, Yiğit İncedemir ve İbrahim Öztürk´ün sözleşmeleri yenilenmeyecektir. Sivasspor'umuzda görev yaptıkları süre içerisinde kulübümüze ve camiamıza yaşattıkları gurur ve başarılar nedeniyle sporculara teşekkür ediyor, kendilerine bundan sonraki hayatlarında başarı, sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz" denildi.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:04
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