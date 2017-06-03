 Antalya şov yaptı – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Antalya şov yaptı

    Antalya şov yaptı

    Süper Lig’deki son maçına çıkan kırmızı-beyazlılar, küme düşen ’u Drole (2), Eto’o ve Zeki’nin golleriyle yıktı. Konuk ekibin tek sayısı Serkan’dan geldi.

    Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında , 'u 4-1 yendi. 21. dakikada Antalyaspor Drole'nin, golüyle öne geçti: 1-0. 28. dakikada Gaziantepspor, skorda eşitliği yakaladı. Kislyak'ın şutunda kaleci Ferhat Kaplan, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu takip eden Serkan Bakan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 43. dakikada Antalyaspor'da Zeki Yıldırım, takımını öne geçiren golü attı: 2-1. 57. dakikada Antalyaspor, farkı ikiye çıkardı. Sakıb Aytaç'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Drole, sol ayağıyla yaptığı vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-1. 72. dakikada savunmanın arkasına sarkan Eto'o skoru belirledi: 4-1
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:11
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