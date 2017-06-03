Ahmet Çakar son maçları değerlendirdi:

Küme düşecek olan son takımın belirleneceği Trabzonspor-Bursaspor ve Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçlarını bip'teki 10 numara muhabbet kanalında değerlendiren Ahmet Çakar "Öncelikle şunu belirteyim Rize maçı kazandı. O maç bitti. İddia bülteninden bile çıkar o maç çünkü herkes Rize kazanıra oynayacak. Gelelim Bursa'ya. Bursa kazanamaz. Beraberlik bile yaramıyor Bursa'ya. Bence küme düşen son takım Bursaspor olur.

Haftanın sürpriz Adanaspor olabilir. Düşmüş Adana rahat çıktığı maçta Fenerbahçe'den puan alabilir. Galatasaray, Atiker Konya yorgun olduğu için maçı kazanır" dedi.

Süper Lig'e çıkma maçı olan Eskişehir-Göztepe karşılaşması ile ilgili olarak ise Ahmet Çakar şunları söyledi:

"Beklenen bir final. 2 takım da play-off'un favori takımlarıydı. Bakıldığında birazcık Eskişehir önde gibi yüzde 55-45 gibi ama bence ikisi de çıkabilir. Kim çıksın dersen iki takıma da yakışır. Hem camia olarak hemde Hocalarından dolayı iki takımda süper lige renk katar. Ama hak eden çıksın. Hakkı ile çıksın çıkan. İnşallah bir hakem hatasıda olmaz iki takımdan biri hak eden çıkar. Ama benim en başında favori ekibim Boluspor'du hatta 1. ligi şampiyon bitireceklerini düşünüyordum ama olmadı."

Şamipoynlar Ligi finalinde oynanacak Juventus-Real Madrid maçını da değerlendiren Çakar "İçimden bir ses kupayı Juventus alacak" dedi. Ahmet Çakar" Çok zor bir karşılaşma. Favori Real Madrid ama benim içimden geçen kupayı Juventus alacak gibi"