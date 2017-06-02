Tahkim Yeni Malatyaspor’un itirazını reddetti

Sarı siyahlı kulüp yaptığı itiraza sonuç alamazken, buna göre yeni sezonda oynanacak ilk iç saha maçında taraftarıyla hasret gideremeyecek.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:



"Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 25.05.2017 tarih ve E.2016-2017/1063 - K.2016-2017/1249 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün A,B,C ve Kuzey Üst Tribün A,B,C,D bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile erteleme talebinin reddine karar verilmiştir."

