Güçlü bir kadro için kolları sıvadılar!
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor, sezona güçlü bir kadroyla girmek için kolları sıvadı.
Sarı-kırmızılı kulübün Sportif Direktörü Ali Ravcı Nurettin Soykan Tesisleri'nde kadroya katmak istedikleri oyuncuları bilgisayara yüklü scouting programından inceleyerek, beğendiği isimleri not alıyor. Bu şekilde transfer döneminde zamandan ve yanlış transfere harcanacak milyon dolarlardan kazanacak kulüp, yeni teknik direktörle de beğenilen isimleri istişare edecek. Ali Ravcı'nın belirlediği isimler beğenildiği takdirde transfer komitesine sunulacak. Genç oyuncular ve performansı merak edilen yıldız oyuncuları incelemek için son dönemde tüm kulüplerin kullandığı program sayesinde kulüpler her futbolcuyu ayrı ayrı ülkede izlemek yerine kolayca istatistik verileriyle birlikte bünyesine katabiliyor.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:55
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 2
Yorum
WOLVERİNE82 tff başına geçen o zat bi bak bakalım ne zaman oturmuş ve bu zamana kadar en çok kim şampiyon olmuş taraf gözlüğünü çıkar bak ufaklık
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Janssen’den mesaj var
Toplam 2
Yorum
ewas gelmesede olur
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Tudor, Titi’yi veto etti
Toplam 5
Yorum
dez semih ahmet çalık chedjou ve hiç gelemeyen semihten daha iyidir titi
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