Başakşehir ve Konyaspor PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:08
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Beşiktaş'tan flaş Lens açıklaması
Toplam 17
Yorum
T Beşiktaş'a borcu var desen neyse diyeceğim de adam alacaklı niye torpil geçsin!
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Gökhan Gönül'den Aykut Kocaman sözleri
Toplam 4
Yorum
Acı Gerçek Adam doğru söylemiş; Biz bu sene saha kenarında ve yönetim'de zayıf kaldık..
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Beşiktaş'tan flaş Lens açıklaması
Toplam 17
Yorum
1903 Kimi satıp ta alacaksın hala anlamıyorsunuz futbolcu satarak futbolcu alısın bu kurala uymasan şamp ve uefa kupasına katılamasın örnek gs.
Başakşehir ve Konyaspor PFDK'ya sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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