 Başakşehir ve Konyaspor PFDK'ya sevk edildi – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Başakşehir ve Konyaspor 'ya sevk edildi

    Başakşehir ve Konyaspor PFDK'ya sevk edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu () Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

    'den yapılan açıklamada, Eskişehir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçında taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı ile neden olduğu saha olayları sebebiyle iki kulübün de 'ya gönderildiği bildirildi.

    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:08
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