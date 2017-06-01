Yeni Malatyaspor'da hedef kalıcı olmak
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, yükseldikleri Spor Toto Süper Lig'de kalıcı olmak için iyi bir kadro oluşturacaklarını belirtti.
Ravcı, yaptığı açıklamada, bulundukları konuma gelmek için çok çaba sarf ettiklerini söyledi.
Asıl zorluğun şimdi başladığını ve bunun için de güzel bir kadro kurmak istediklerini vurgulayan Ravcı, şöyle konuştu:
"Önemli olan bu ligde kalıcı olmak. Asıl başarı bizim için bu olacak. İlk sezonumuzda ligde kalıcı olmak istiyoruz. Bunun için de iyi bir kadro oluşturmamız gerekiyor. Ekonomik anlamda da başkanımızın ve yönetimimizin biraz daha fedakarlık yapması gerekiyor açıkçası. Ne yapıp edip sezonu bu ligde bitirmemiz gerekiyor. Bunun için de sağlam, kemik bir kadro oluşturulması gerekiyor. Zaten bizimle birlikte kalacak oyuncularımız var. Bunlar bildiğimiz oyuncular, önemli olan yapacağımız dış transferdeki oyuncuların bize katkı sağlaması. Bunun için de oluşturulan bir transfer komitesi var. Umuyorum ki en doğru kararı verip bizim yapımıza uygun oyuncuları seçeceğiz."
- "Transfer görüşmelerine başladık"
Sportif direktör Ravcı, sezonun tamamlanmasının ardından dış transferden çok takım içinde kalacak ve gidecek oyunculara ağırlık verdiklerini aktardı.
Transfer için önlerinde çok fazla zaman olmadığını anlatan Ravcı, şunları söyledi:
"11 Ağustos'ta lig başlıyor. Bir ay sonra kampa gidilmesi gerekiyor. Bu süreç içerisinde de tüm bu işlerin hallolması gerekiyor. 3 sezondur, lig başlarında transferde geç kaldığımıza dair söylemler oluyor. Oyuncuların fiyatları çok yüksek olduğu için ve biz de ona göre bir bütçe oluşturacağımız için çok acele etmek istemiyoruz. Bu sezon yine acele etmeyeceğiz. Her ne kadar kamuoyundan baskı da olsa transfer zor iş, harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bütçenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Çok fazla acele etmeye gerek yok ama yavaş yavaş transfer görüşmelerine başladık."
Ravcı, takıma katkı sağlayacak oyuncuları transfer edip Süper Lig'de iyi yerlere geleceklerine inandığını sözlerine ekledi.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:31
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Aboubakar’a teklif iddiası
Toplam 30
Yorum
alex siz durun önce aboubakar sonrada talisca var sırada.
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Aboubakar’a teklif iddiası
Toplam 30
Yorum
alex bjkye gitmek isteyen lensin gitmesi kazançtır ona verilecek para ile aboubakarı alabiliriz.emenikeden kat kat iyi futbolcu aboubakar.
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Gomis zirvesi!
Toplam 57
Yorum
İstifaa Sen 31 yaşındaki adama bunları verirde getirirsen eğer bunuda yaparsan yazıklar olsun Dursun Özbek istifa.
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