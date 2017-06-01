 Süper Lig'de 34. hafta hakemleri belli oldu – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Süper Lig'de 34. hafta hakemleri belli oldu

    Süper Lig'de 34. hafta hakemleri belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

    Süper Lig'in son haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin son haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

    2 Haziran Cuma
    17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

    17.00 Akhisar Belediyespor - Kardemir Karabükspor: Ali Şansalan

    20.00 Antalyaspor - Gaziantepspor: Suat Arslanboğa

    3 Haziran Cumartesi
    14.00 Kayserispor - Medipol Başakşehir: Barış Şimşek

    17.00 Trabzonspor - Bursaspor: Fırat Aydınus

    17.00 Adanaspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

    17.00 Galatasaray - Atiker Konyaspor: Halis Özkahya

    17.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

    17.00 Beşiktaş - Osmanlıspor: Arda Kardeşler

    Play-off'un hakemi de belli oldu

    TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanacak play-off final maçında hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Stadı'nda 4 Haziran Pazar günü saat 21.30'da başlayacak maçı yönetecek Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Kerem Ersoy yapacak.

    Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:14
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