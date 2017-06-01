Süper Lig'de 34. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in son haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin son haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:



2 Haziran Cuma

17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek



17.00 Akhisar Belediyespor - Kardemir Karabükspor: Ali Şansalan



20.00 Antalyaspor - Gaziantepspor: Suat Arslanboğa



3 Haziran Cumartesi

14.00 Kayserispor - Medipol Başakşehir: Barış Şimşek



17.00 Trabzonspor - Bursaspor: Fırat Aydınus



17.00 Adanaspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu



17.00 Galatasaray - Atiker Konyaspor: Halis Özkahya



17.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy



17.00 Beşiktaş - Osmanlıspor: Arda Kardeşler

Play-off'un hakemi de belli oldu

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanacak play-off final maçında hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Stadı'nda 4 Haziran Pazar günü saat 21.30'da başlayacak maçı yönetecek Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Kerem Ersoy yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.