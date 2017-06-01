Süper Lig'de 34. hafta hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'in son haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin son haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
2 Haziran Cuma
17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
17.00 Akhisar Belediyespor - Kardemir Karabükspor: Ali Şansalan
20.00 Antalyaspor - Gaziantepspor: Suat Arslanboğa
3 Haziran Cumartesi
14.00 Kayserispor - Medipol Başakşehir: Barış Şimşek
17.00 Trabzonspor - Bursaspor: Fırat Aydınus
17.00 Adanaspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Galatasaray - Atiker Konyaspor: Halis Özkahya
17.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy
17.00 Beşiktaş - Osmanlıspor: Arda Kardeşler
Play-off'un hakemi de belli oldu
TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanacak play-off final maçında hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Stadı'nda 4 Haziran Pazar günü saat 21.30'da başlayacak maçı yönetecek Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Kerem Ersoy yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:14
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Avantaj Fener’in
Toplam 1
Yorum
kokomo1 Resimde görüldügü gibi bir tane bile TÜRK oyuncu yok/Devsirme Amerikali disindaFederasyon nasil izin veriyorki?Türkler icin yeni Lig kurulsu
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Sabri Sarıoğlu’nun sözleşmesi sona erdi
Toplam 4
Yorum
A.B 1905 Sabri,sen galatasaraydan bizde senden kurtuluyoruz nihayet.Bu günümüze şükürler olsun.
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Aziz Yıldırım'dan rakiplere gönderme!
Toplam 56
Yorum
lazer1903 ne taransferi paramı var iftarı bile peynir ekmekle yapıyorlar çayı bile veresiye içiyorlar kulüpte.
Süper Lig'de 34. hafta hakemleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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