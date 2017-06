PFDK kararları açıklandı

Trabzonsporlu Onur Kıvrak 2 maç, Fenerbahçe idarecisi Hasan Çetinkaya 15 gün, Başakşehirli Doka hakaret nedeniyle 1 maç ceza aldılar.



Bolusporlu Andre Santos, rakip sporcuya hareketi nedeniyle 4 maç men cezası aldı.



Gaziantepspor - Beşiktaş U21 maçında ev sahibi Gaziantepspor cezalı sporcu oynattığı için 3-0 hükmen mağlup sayıldı.



İşte PFDK'dan yapılan açıklama:



"1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 28.05.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT G,H,I bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 52.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle takdiren 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 28.05.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 250.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI D,E bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR Futbol Kulübü sporcusu FRANCISCO LIMA DA SILVA'nın, 27.05.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- BURSASPOR Kulübünün, 28.05.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, yeşil zeminin statüye aykırı sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, 28.05.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta KUZEY KALE ARKASI ALT B,C, GÜNEY KALE ARKASI ÜST B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



6- FENERBAHÇE A.Ş. 'nin, 27.05.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan OKUL AÇIK TRİBÜN E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi HASAN ÇETİNKAYA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu RECEP ONUR KIVRAK'ın, 27.05.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, rakip takım idarecisine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



8- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 29.05.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - GİRESUNSPOR TFF 1. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, teknik sorumlusunun basın toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, müsabaka öncesi ve sonrasında flaş röportaja teknik sorumlu katılımının sağlanamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- GİRESUNSPOR Kulübünün, 29.05.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - GİRESUNSPOR TFF 1. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- BOLUSPOR Kulübünün, 29.05.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR - GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig Play off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON C, KAPALI A bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübü sporcusu ANDRE CLARINDO DOS SANTOS'un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- ERBAASPOR Kulübünün, 27.05.2017 tarihinde oynanan ERBAASPOR - SİLİVRİSPOR Spor Toto 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERBAASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 27.05.2017 tarihinde oynanan ERBAASPOR - SİLİVRİSPOR Spor Toto 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 28.05.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f Maddesi uyarınca (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübü sporcusu İBRAHİM HALİL FISTIKÇI'nın, cezalı olduğu halde müsabakada yer almasından dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübü teknik sorumlusu NOMAN SERHAT KANDEMİRLİ'nin, cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.



PFDK"