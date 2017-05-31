Evkur Yeni Malatyaspor, Buz ile yollarını ayırdı
Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı.
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcücü Erdal Gündüz, yaptığı açıklamada, teknik direktör Buz ile gelecek sezon çalışmayacaklarını belirtti.
Bazı haberlerde kulüp başkanı Adil Gevrek'in "Transfer yapmayacağız, böyle devam edeceğiz" sözleri üzerine Buz'un görevi bıraktığının yazdığını aktaran Gündüz, böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.
Yönetim kurulu kararı sonucu Buz ile yolların ayrıldığını aktaran Gündüz, başarılı teknik adamla güzel bir sezon geçirdiklerini ve takıma yaptığı katkıdan dolayı kendisine teşekkür ettiklerini dile getirdi.
Takımla çalışmak isteyen birçok teknik adam olduğunu vurgulayan Gündüz, şu anda belli bir ismin mevcut olmadığını, kulübe katkı sağlayacaklarına inandıkları her kişiyle görüşeceklerini sözlerine ekledi.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:47
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Yeni Malatyaspor kapıda
Toplam 3
Yorum
gss yabancı takımlara kiralık verin ispanya ligi olur
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Limoges CSP’ye sürpriz Wild Card!
Toplam 2
Yorum
CALVIN ROBERTS Fransa'dan takım yok geçmişten gelen basketbol kültürleri ve çok iyi salonları var... Avrupa daki diğer ülkelerden de takım istiyorlar.
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''Gerizekalılık''
Toplam 97
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kral ondan aziz bagırıyormus sponsor diye cak 30 milyonu dumenden sampiyon saadet zinciri yapmıs adamlar
Evkur Yeni Malatyaspor, Buz ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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