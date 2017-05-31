 Evkur Yeni Malatyaspor, Buz ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Evkur Yeni Malatyaspor, Buz ile yollarını ayırdı

    Evkur Yeni Malatyaspor, Buz ile yollarını ayırdı

    Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı.

    Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcücü Erdal Gündüz, yaptığı açıklamada, teknik direktör Buz ile gelecek sezon çalışmayacaklarını belirtti.

    Bazı haberlerde kulüp başkanı Adil Gevrek'in "Transfer yapmayacağız, böyle devam edeceğiz" sözleri üzerine Buz'un görevi bıraktığının yazdığını aktaran Gündüz, böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

    Yönetim kurulu kararı sonucu Buz ile yolların ayrıldığını aktaran Gündüz, başarılı teknik adamla güzel bir sezon geçirdiklerini ve takıma yaptığı katkıdan dolayı kendisine teşekkür ettiklerini dile getirdi.

    Takımla çalışmak isteyen birçok teknik adam olduğunu vurgulayan Gündüz, şu anda belli bir ismin mevcut olmadığını, kulübe katkı sağlayacaklarına inandıkları her kişiyle görüşeceklerini sözlerine ekledi.

    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:47
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