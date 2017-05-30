Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı PFDK'ya sevk etti.
"Medipol Başakşehir Kulübü futbolcusu Francisco Lima Da Silva'nın 27.05.2017 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK-Adanaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 28.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Fenerbahçe Kulübü'nün 27.05.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Fenerbahçe Kulübü idarecisi Hasan Çetinkaya'nın aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Trabzonspor Kulübü Futbolcusu Onur Recep Kıvrak'ın 27.05.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'hakaretleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Bursaspor Kulübü'nün 28.05.2017 tarihinde oynanan Bursaspor-Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/12. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Kardemir Karabükspor Kulübü'nün 28.05.2017 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor-Kayserispor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Gaziantepspor Kulübü'nün 28.05.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca,'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsünün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Beşiktaş Kulübü'nün 28.05.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 17:57
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 12
Yorum
Harıka Hele şükür
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Wiel’in davası en az 2 yıl sürer
Toplam 2
Yorum
OSMAN EĞER İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ DOLANDIRILDI İSE DOLANDIRANLARA HELAL OLSUN.NİYE Mİ? WİEL DE FENERBAHÇE Yİ DOLANDIRMADI MI ? KAÇ MAÇ OYNADI?
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 12
Yorum
analiz fb li olarak tek para edecek topçunuz,akıllı olun,18-20 olursa verin,15 de iyi para,ama dursun özbek olmasın o görüşmede 6 ya verir wallah:D
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