Sivasspor'dan transfer açıklaması
TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Sivasspor bazı basın yayın organlarında yer alan transfer haberlerini yalanladı.
Sivasspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Sivasspor'da iç transfer tamam 11 futbolcuyla yollar ayrıldı 4'üyle de anlaşma sağlandı' haberinin gerçeğinin yansıtmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Masa başında üretilmiş, dedikodulara veya duyumlara dayandırılan bu haberin sosyal medyada ve bazı ulusal kanalların internet sitesinde yer aldığını üzülerek gördük. Her transfer döneminde karşımıza çıkan bu tür asılsız haberler kulübümüze maddi ve manevi zararlar vermektedir. Resmi açıklama yapılmadıkça; asılsız haberlere taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesi gerektiğini önemle bir kez daha hatırlatırız. Teknik Direktör Samet Aybaba, sezonun sona ermesinin ardından tatile çıkmış ve raporunu kısa sürede hazırlayarak yönetim kurulumuza sunacağını bildirmiştir. Bu raporun ardından yönetim kurulumuz iç ve dış transfer çalışmalarına başlayacaktır."
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:44
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Başakşehir'den 'Beşiktaş' paylaşımı
Toplam 22
Yorum
Bjk Tabi sizinde 15 16 puanınız çalındı! Yoksa kesin şampiyon olurdunuz.
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Devler Ligi'nde de Efendi Beşiktaş
Toplam 15
Yorum
can bence birlik olmalıyız ş.liginde 3 takım katılmak için rus ve ukrayna takımlarından neyimiz eksik bırakın saçma polemikleri..ülke puanı önem
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Devir Beşiktaş'ın devri
Toplam 1
Yorum
kosovali keske pastanin ustunde yeter demiroren yeter yazsa
Sivasspor'dan transfer açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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