Nefesler tutuldu..Transfer dönemi başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil döneminin 17 Haziran'da başlayıp, 8 Eylül'de sona ereceği belirtildi.



Ayrıca, 2. transfer ve tescil döneminin ise 4-31 Ocak tarihlerinde olacağı aktarıldı.

