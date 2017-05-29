Nefesler tutuldu..Transfer dönemi başlıyor
Futbolda 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran Cumartesi günü başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil döneminin 17 Haziran'da başlayıp, 8 Eylül'de sona ereceği belirtildi.
Ayrıca, 2. transfer ve tescil döneminin ise 4-31 Ocak tarihlerinde olacağı aktarıldı.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:20
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Trabzonspor'a müjde!
Toplam 1
Yorum
... haciz koyduranların isimleri yokmu yazsanıza
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573 milyon TL kazandı
Toplam 35
Yorum
Eeeeee saydin mi 19u ? bence 71 dir O :)) hatta video hakem olsa BJK eksi 5 puan'da bitiridi ligi ... komikler :))) çok mu aciyor ?
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573 milyon TL kazandı
Toplam 35
Yorum
BJK'li Rezil futbol ve yönetiminizle siz hakediyordunuz ya sampiyonlugu... çok aldiniz öyle sampiyonluklar alistiniz tabi. Artik BJK VAR! akilli ol
Nefesler tutuldu..Transfer dönemi başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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