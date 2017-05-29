 Nefesler tutuldu..Transfer dönemi başlıyor – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Nefesler tutuldu..Transfer dönemi başlıyor

    Nefesler tutuldu..Transfer dönemi başlıyor

    Futbolda 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil döneminin 17 Haziran'da başlayıp, 8 Eylül'de sona ereceği belirtildi.

    Ayrıca, 2. transfer ve tescil döneminin ise 4-31 Ocak tarihlerinde olacağı aktarıldı.

    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:20
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