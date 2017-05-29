 İşte 34. hafta maç programı – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    İşte 34. hafta maç programı

    İşte 34. hafta maç programı

    Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son hafta karşılaşmalarının programı açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 34. ve son haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

    2 Haziran Cuma:

    17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)

    17.00 Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs)

    20.00 Antalyaspor-Gaziantepspor (Antalya)

    3 Haziran Cumartesi:

    14.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    17.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

    17.00 Adanaspor-Fenerbahçe (5 Ocak Fatih Terim)

    17.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

    17.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

    17.00 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone)

    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:38
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