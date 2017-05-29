İşte 34. hafta maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 34. ve son haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

2 Haziran Cuma:

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)

17.00 Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Antalyaspor-Gaziantepspor (Antalya)

3 Haziran Cumartesi:

14.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

17.00 Adanaspor-Fenerbahçe (5 Ocak Fatih Terim)

17.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

17.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

17.00 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone)