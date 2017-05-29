İşte 34. hafta maç programı
Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son hafta karşılaşmalarının programı açıklandı.
2 Haziran Cuma:
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)
17.00 Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Antalyaspor-Gaziantepspor (Antalya)
3 Haziran Cumartesi:
14.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)
17.00 Adanaspor-Fenerbahçe (5 Ocak Fatih Terim)
17.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
17.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)
17.00 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone)
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:38
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 157
Yorum
FRHELL MADEM KAŞINMAYI BU KADAR SEVİYORSUNUZ EFENDİ BJK Lİ TARAFTARI ÖYLE BİR UYUZ OLACAKSINIZ Kİ KAŞIYACAK MALZEME BİLE BULAMAYACAKSINIZ
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Trabzonspor'un en hırçını Okay Yokuşlu
Toplam 1
Yorum
tokatlı napsın çocuk, diğerleri izleyince bu da bi yere kadar sabrediyo
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Leipzig fiyat artırdı
Toplam 17
Yorum
gsli brumayi 10-15 e birakmak delilik.
İşte 34. hafta maç programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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