Trabzonspor'dan Kadıköy'de 10 maç sonra bir ilk!

Matus Bero, Fenerbahçe'ye 10 maç aradan sonra gol atan ilk Trabzonsporlu oyuncu oldu.

Trabzonspor, 10 maç aranın ardından Fenerbahçe'ye gol atmayı başardı. Kadıköy'deki karşılaşmada 54. dakikada Bero'nun attığı golle, bordo-mavili ekip rakibi karşısında 5 yıl sonra gol atmayı başardı.



Kadıköy'de 54. dakikada Bero'nun attığı golle beraberliği yakalayan Trabzonspor, Fenerbahçe filelerine de 10 maç aranın ardından gol atmayı başardı. Son olarak 5 Mayıs 2012 tarihinde oynanan maçta rakibine 3-1 mağlup olarak Trabzonspor, bu tarihten itibaren oynanan 10 karşılaşmada rakibine karşı gol bulamamış ve 6 mücadelede sahadan mağlubiyetle ayrılıp 4 karşılaşmada golsüz beraberlik almıştı. Bordo-mavili ekip 5 yıl sonra rakibine karşı ilk kez gol atmayı başardı.



KADIKÖY'DE 751 DAKİKA SONRA GOL SEVİNCİ

Trabzonspor, Kadıköy'de 751 dakika sonra gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'ye deplasmanda 7 yıldır gol atamayan bordo-mavililier, şansızlığını kırdı.Kadıköy'deki son golünü 16 Mayıs 2010'da Burak Yılmaz'ın ayağından 23. dakikada bulan Trabzonspor'un hasretini 751 dakika sonra Bero bitirdi.



KENDİMİ GELİŞTİRMELİYİM

Bordo-mavili ekibin tek golünü atan Bero performansından memnun olmadığını söyledi. 23 maçta 2 gol 2 asiste imza atan Bero, "Gol attığım için sevinçliyim ama performansımı daha da geliştirmeliyim. Zor bir rakipten alınan 1 puan ise sevindirici" şeklinde konuştu.