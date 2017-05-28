 Trabzonspor'dan Kadıköy'de 10 maç sonra bir ilk! – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Trabzonspor'dan Kadıköy'de 10 maç sonra bir ilk!

    Trabzonspor'dan Kadıköy'de 10 maç sonra bir ilk!

    , Fenerbahçe'ye 10 maç aradan sonra gol atan ilk Trabzonsporlu oyuncu oldu.

    Trabzonspor, 10 maç aranın ardından Fenerbahçe'ye gol atmayı başardı. Kadıköy'deki karşılaşmada 54. dakikada Bero'nun attığı golle, bordo-mavili ekip rakibi karşısında 5 yıl sonra gol atmayı başardı.

    Kadıköy'de 54. dakikada Bero'nun attığı golle beraberliği yakalayan Trabzonspor, Fenerbahçe filelerine de 10 maç aranın ardından gol atmayı başardı. Son olarak 5 Mayıs 2012 tarihinde oynanan maçta rakibine 3-1 mağlup olarak Trabzonspor, bu tarihten itibaren oynanan 10 karşılaşmada rakibine karşı gol bulamamış ve 6 mücadelede sahadan mağlubiyetle ayrılıp 4 karşılaşmada golsüz beraberlik almıştı. Bordo-mavili ekip 5 yıl sonra rakibine karşı ilk kez gol atmayı başardı.

    KADIKÖY'DE 751 DAKİKA SONRA GOL SEVİNCİ
    Trabzonspor, Kadıköy'de 751 dakika sonra gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'ye deplasmanda 7 yıldır gol atamayan bordo-mavililier, şansızlığını kırdı.Kadıköy'deki son golünü 16 Mayıs 2010'da Burak Yılmaz'ın ayağından 23. dakikada bulan Trabzonspor'un hasretini 751 dakika sonra Bero bitirdi.

    KENDİMİ GELİŞTİRMELİYİM
    Bordo-mavili ekibin tek golünü atan Bero performansından memnun olmadığını söyledi. 23 maçta 2 gol 2 asiste imza atan Bero, "Gol attığım için sevinçliyim ama performansımı daha da geliştirmeliyim. Zor bir rakipten alınan 1 puan ise sevindirici" şeklinde konuştu.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:03
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