Trabzonspor'dan Kadıköy'de 10 maç sonra bir ilk!
Matus Bero, Fenerbahçe'ye 10 maç aradan sonra gol atan ilk Trabzonsporlu oyuncu oldu.
Kadıköy'de 54. dakikada Bero'nun attığı golle beraberliği yakalayan Trabzonspor, Fenerbahçe filelerine de 10 maç aranın ardından gol atmayı başardı. Son olarak 5 Mayıs 2012 tarihinde oynanan maçta rakibine 3-1 mağlup olarak Trabzonspor, bu tarihten itibaren oynanan 10 karşılaşmada rakibine karşı gol bulamamış ve 6 mücadelede sahadan mağlubiyetle ayrılıp 4 karşılaşmada golsüz beraberlik almıştı. Bordo-mavili ekip 5 yıl sonra rakibine karşı ilk kez gol atmayı başardı.
KADIKÖY'DE 751 DAKİKA SONRA GOL SEVİNCİ
Trabzonspor, Kadıköy'de 751 dakika sonra gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'ye deplasmanda 7 yıldır gol atamayan bordo-mavililier, şansızlığını kırdı.Kadıköy'deki son golünü 16 Mayıs 2010'da Burak Yılmaz'ın ayağından 23. dakikada bulan Trabzonspor'un hasretini 751 dakika sonra Bero bitirdi.
KENDİMİ GELİŞTİRMELİYİM
Bordo-mavili ekibin tek golünü atan Bero performansından memnun olmadığını söyledi. 23 maçta 2 gol 2 asiste imza atan Bero, "Gol attığım için sevinçliyim ama performansımı daha da geliştirmeliyim. Zor bir rakipten alınan 1 puan ise sevindirici" şeklinde konuştu.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:03
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
Trabzonspor'dan Kadıköy'de 10 maç sonra bir ilk! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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