Süper Lig'e Türk teknik adam damgası
Spor Toto Süper Lig'de son 10 sezona Türk teknik adamlar damgasını vurdu.
Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun bitimine bir hafta kala Şenol Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti. Bu zaferle Süper Lig'de Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 10 sezona çıktı.
Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. O sezondan sonra tüm şampiyonlukları Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar elde etti.
Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan sonra şampiyonluk yaşayan takımlar ve teknik direktörler şöyle:
|Sezon
|Takım
|Teknik direktör
|2007-2008
|Galatasaray
|Cevat Güler
|2008-2009
|Beşiktaş
|Mustafa Denizli
|2009-2010
|Bursaspor
|Ertuğrul Sağlam
|2010-2011
|Fenerbahçe
|Aykut Kocaman
|2011-2012
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2012-2013
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2013-2014
|Fenerbahçe
|Ersun Yanal
|2014-2015
|Galatasaray
|Hamza Hamzaoğlu
|2015-2016
|Beşiktaş
|Şenol Güneş
|2016-2017
|Beşiktaş
|Şenol Güneş
- Güneş, üst üste şampiyonluk yaşayan 4. Türk
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de üst üste şampiyonluk yaşayan 4. Türk teknik direktör oldu.
Siyah-beyazlı takımın başından 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında mutlu sona ulaşan Güneş, bu başarısıyla adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Deneyimli teknik direktör, en üst ligde arka arkaya şampiyonluk sevinci yaşayan Türk teknik adamlar arasına girdi.
Güneş haricinde Gündüz Kılıç, Galatasaray'ın başında 1961-1962 ve 1962-1963, Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor ile 1975-1976 ve 1976-1977, Fatih Terim ise Galatasaray'ın başında 1996-2000 arasındaki 4 sezon ile 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarda şampiyonluk yaşayan Türk teknik adamlar oldu.
Yabancı teknik adamlarda ise Beşiktaş ile Yugoslav Ljubisa Spajic ve İngiliz Gordon Milne, Fenerbahçe ile Brezilyalı Didi ve Alman Christoph Daum, Galatasaray ile İngiliz Brian Birch üst üste şampiyonluklar yaşadı. Rumen Mircea Lucescu da önce Galatasaray, sonra Beşiktaş'ın başında arka arkaya iki sezon mutlu sona ulaştı.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:46
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''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
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Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
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