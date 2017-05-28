Son haftaya kaldı

7. dakikada ceza sahası yayı önünden kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Raul Rusescu kaleye şutunu gönderdi. Üst direkten dönen topa hareketlenen Vaclav Prochazka kısa pasını altıpasın sağındaki Adam Maher'e gönderdi. Boşta kalan Adam Maher bekletmeden kaleye şutunu çekti ve topu ağlar ile buluşturdu. Adam Maher'in golü ile Osmanlıspor FK 1-0 öne geçti.

42. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Süleyman Koç ceza sahası içine ortasını yapıyor. Leonard Kweuke'nin kısa pasıyla topla buluşan Davide Petrucci bekletmeden kaleye şutunu çekiyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Çaykur Rizespor, Davide Petrucci'nin golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Karşılaşmada ilk yarı bu skorla tamamlandı.

46. dakikada Vaclav Prochazka, Leonard Kweuke'yi ceza sahası içi sağ çaprazda yerde bıraktı ve penaltıya sebebiyet verdi.

47. dakikada Penaltı atışı için topun başına geçen Leonard Kweuke sağ ayağı ile yerden vuruşunu yaptı ve top kale direğinin yanından dışarı çıktı. Çaykur Rizespor bu penaltı atışından yararlanamadı.

52. dakikada orta alandan gelişen atakta topla birlikte sağ kanattan ilerleyen Süleyman Koç ceza sahası içine girmeden pasını Leonard Kweuke ile buluşturdu. Ceza sahası içinde penaltı noktasının hemen yanında topla buluşan Leonard Kweuke sağ ayağı ile kaleye plase vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç bu skorla tamamlandı.