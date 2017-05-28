 Sivas’ta rota Kweuke – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Sivas’ta rota

    Sivas’ta rota <a href="/index/kweuke?id=650960da-c567-432d-9670-84dcc43462cd" class="" rel="tag">Kweuke</a>
    TFF 1.Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Sivasspor transferde büyük oynayacak. Teknik direktör Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda çalışan kırmızı-beyazlılar, Rizespor'un golcüsü 'ye teklif sunacaklar. Rize ekibinin ligdeki durumunun netleşmesini bekleniyor.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:18
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