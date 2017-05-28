Kayseri kaçtı Karabük yakaladı…
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor, kendi sahasında Kayserispor'u konuk etti. Kayserispor, deplasmanda Karabükspor’la 2-2 berabere kaldı ve puanları paylaştı.
12. dakikada Kayserispor, Umut Bulut'un attığı golle 1-0 öne geçiyor. Erkan Kaş'ın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pası ceza sahası yayı içerisinde düzgün bir şekilde kontrol eden Umut Bulut, düzgün bir vuruşla topu kaleci Oleksandr Rybka'nın sağından ağlarla buluşturuyor. 0-1
47. dakikada Kardemir Karabükspor, Serdar Deliktaş'ın attığı golle skoru 1-1 yapıyor. Ceyhun Gülselam'ın sol kanattan yaptığı orta ile ön direkte buluşan Serdar Deliktaş'ın kafa vuruşu kaleci Ali Ahamada'nın solundan ağlarla buluşuyor. 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
49. dakikada Kayserispor, Deniz Türüç'ün attığı golle karşılaşmada bir kez daha öne geçiyor. Erkan Kaş'ın sol kanattan yaptığı orta ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Deniz Türüç'ün sol ayağı ile gelişine çektiği şut kaleci Oleksandr Rybka'nın solundan ağlarla buluşuyor. 2-1.
86. Kardemir Karabükspor, Mustapha Yatabare'nin attığı golle skoru 2-2 yapıyor. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına İshak Doğan geçiyor. İshak Doğan'ın ortası ile altıpas içerisinde buluşan Mustapha Yatabare'nin kafa vuruşunda top Kayserispor ağları ile buluşuyor.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç bu skorla tamamlandı.
Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Dejan Lazarevic ve Iasmin Latovlevici, bu karşılaşmada forma giyemedi.
Konuk ekipte ise sakatlıkları bulunan Jean-Armel Kana-Biyik, Umut Sönmez, Welliton Soares ve Alain Traore, bu karşılaşmada forma giyemedi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:55
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Valbuena'da mutlu son
Toplam 15
Yorum
AL İYİCE AL İYİCE BATIR
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Bursaspor kendini ateşe attı
Toplam 8
Yorum
nturk haftaya kardes trabzon bir kiyak yapar,hafta arasi butun futbolcularim sakatlandi deyip yedeklerlerklerle cikar bursaya yenilir
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Kalitemiz bu
Toplam 42
Yorum
Ali Can Hani M.Denizli,Daum,E.Yenal,Aykut şampiyon yapmamıştı.Takımı ne hale getirdi.Hani Aykut gelemezdi.Kıskançlıkla kulüp yönetilmez.Başarılı ola
Kayseri kaçtı Karabük yakaladı… haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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