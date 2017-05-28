Bursaspor kendini ateşe attı

Bursaspor ligin son haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor, son hafta Aytemiz Alanyaspor'u yenerse Bursaspor'un da ligde kalması için mutlak galibiyet gerekecek.



İKİLİ AVERAJDA AVANTAJ RİZE'DE

İki takım arasında ligde oynanan ilk maçı Bursa 2-1 kazanırken, Rize'deki maçı ise Ç.Rizespor 6-0 kazandığı için ikili averajda üstün olan taraf.

Maçtan ayrıntılar

12. dakikada gelişen Bursaspor atağında sol kanatta topla buluşan Batalla, meşin yuvarlağı Aziz Eraltay'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan dışarı çıktı.



16. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bu dakikada Sinan Bakış'ın pasıyla topla buluşan Jorquera, orta alandan hızla rakip takım ceza yayına kadar ilerledi. Şilili oyuncunun sert vuruşunda top kaleci Nihat Şahin'in sağından ağlarla buluştu: 1-0



23. dakika Bursaspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Jorquera kullandı. Bu oyuncunun ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Sivok'un kafa vuruşunda top kaleci Nihat Şahin'de kaldı.



26. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Uğur Çiftçi'nin Muric ile paslaşması sonrasında araya girerek topla buluşan Rantie, ceza sahası içi sol çaprazında kaleci Harun ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Harun'a çarpan top, savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.



Kalan sürede sonuç değişmedi ve karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



72. dakikada Gençlerbirliği, Tokelo Rantie'nin golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.



90+4. dakikada Gençlerbirliği bulduğu golle Bursaspor karşısında 2-1 öne geçti.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bursaspor sahasında Gençlerbirliği'ne uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 yenildi ve Çaykur Rizespor ile puan farkı 2'ye düştü.



Bursa aldığı yenilgi ile 35 puanda kalırken, takipcisi Ç.Rizespor ise Osmanlıspor deplasmanında kazanınca 33 puana yükseldi. Küme düşen 3. takım son hafta belli olacak.