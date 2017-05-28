Asist Onur Kıvrak'tan gol Moussa Sow'dan
Trabzonspor karşısında Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren Moussa Sow'un golünde bordo-mavililerin kalecisi Onur Kıvrak'ın büyük hatası vardı. Golde ayrıca ofsayt tartışması da yaşandı.
Kadıköy Ülker Stadı'nda devre Fenerbahçe'nin 1-0 lehine kapanırken Fenerbahçe'yi öne geçiren Sow'un golünün kahramanları Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak ile maçın yardımcı hakemi oldu.
23. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın orta şut karışımı vuruşunda havalanan topu Onur Kıvrak Moussa Sow'un önüne sektirdi. Senegalli golcüye sadece dokunmak kaldı ve topu ağlara yolladı.
Bu golden sonra "Asist Onur Kıvrak'tan" yorumları yapılırken, Hasan Ali'nin şutunu çektiği sırada Moussa Sow'un da ofsayt pozisyonunda olduğu görüldü.
ERMAN TOROĞLU: POZİSYON OFSAYT
Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin golünü A Spor'daki "Devre Arası" programında yorumladı. Golün ofsayt olduğunu belirten Toroğlu, "Fenerbahçe'nin attığı gol ofsayt. Öyle 5, 10 cm. dedil, kör gözün parmağına ofsayt!" dedi.
"ONUR, FABRİ'YLE AYNI HATAYI YAPTI"
Pozisyonda Onur Kıvrak'ın hatasını da değerlendiren Toroğlu, "Hata olur ama böylesi olmaz. Pozisyon ofsayt tamam da kalecinin yaptığını kabul etmiyorum. Sakatlandım diye yerde yatmasını da kabul etmiyorum. Sakatlığını bahane etmesin o pozisyonda. Sow kasıtlı basmadı. Topu kapmak istedi ayağına geldi. Çok rahat eliyle dışarı atabileceği pozisyondu. Atayım mı, tutayım mı diye arada kaldı Beşiktaş'ın kalecisi Fabri gibi Sow'un önüne bıraktı. Bahane yaratmasın" ifadelerini kullandı.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:02
-
Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
-
Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
-
Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
Asist Onur Kıvrak'tan gol Moussa Sow'dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.