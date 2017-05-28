Asist Onur Kıvrak'tan gol Moussa Sow'dan

Kadıköy Ülker Stadı'nda devre Fenerbahçe'nin 1-0 lehine kapanırken Fenerbahçe'yi öne geçiren Sow'un golünün kahramanları Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak ile maçın yardımcı hakemi oldu.

23. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın orta şut karışımı vuruşunda havalanan topu Onur Kıvrak Moussa Sow'un önüne sektirdi. Senegalli golcüye sadece dokunmak kaldı ve topu ağlara yolladı.

Bu golden sonra "Asist Onur Kıvrak'tan" yorumları yapılırken, Hasan Ali'nin şutunu çektiği sırada Moussa Sow'un da ofsayt pozisyonunda olduğu görüldü.



ERMAN TOROĞLU: POZİSYON OFSAYT

Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin golünü A Spor'daki "Devre Arası" programında yorumladı. Golün ofsayt olduğunu belirten Toroğlu, "Fenerbahçe'nin attığı gol ofsayt. Öyle 5, 10 cm. dedil, kör gözün parmağına ofsayt!" dedi.



"ONUR, FABRİ'YLE AYNI HATAYI YAPTI"

Pozisyonda Onur Kıvrak'ın hatasını da değerlendiren Toroğlu, "Hata olur ama böylesi olmaz. Pozisyon ofsayt tamam da kalecinin yaptığını kabul etmiyorum. Sakatlandım diye yerde yatmasını da kabul etmiyorum. Sakatlığını bahane etmesin o pozisyonda. Sow kasıtlı basmadı. Topu kapmak istedi ayağına geldi. Çok rahat eliyle dışarı atabileceği pozisyondu. Atayım mı, tutayım mı diye arada kaldı Beşiktaş'ın kalecisi Fabri gibi Sow'un önüne bıraktı. Bahane yaratmasın" ifadelerini kullandı.