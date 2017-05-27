Trabzonspor'dan Kadıköy'de 10 maç sonra bir ilk!
Matus Bero, Fenerbahçe'ye 10 maç aradan sonra gol atan ilk Trabzonsporlu oyuncu oldu
Bordo-mavililerin 5 yıllık hasretini bu akşam Kadıköy'de oynanan maçta Bero 54. dakikada bozdu. Bero, Fenerbahçe ceza sahasına girerken uzaktan çok sert vurdu ve Volkan'ı avlayarak skoru 1-1'e getiren golü attı.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:57
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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