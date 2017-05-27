Trabzonspor'dan Kadıköy'de 10 maç sonra bir ilk!

Matus Bero, Fenerbahçe'ye 10 maç aradan sonra gol atan ilk Trabzonsporlu oyuncu oldu

2011-2012 sezonunda, 6 Mayıs 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Trabzon'daki maçta rakibine 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 10 müsabakada Fenerbahçe filelerini havalandıramamıştı. Bu süreçte taraflar arasındaki son 9 maçın 4'ü golsüz bitti ancak Kadıköy'de Trabzonspor'un Burak Yılmaz'la attığı son golün üzerinden 5 sene geçti.



Bordo-mavililerin 5 yıllık hasretini bu akşam Kadıköy'de oynanan maçta Bero 54. dakikada bozdu. Bero, Fenerbahçe ceza sahasına girerken uzaktan çok sert vurdu ve Volkan'ı avlayarak skoru 1-1'e getiren golü attı.