Fenerbahçe kaçtı, Trabzonspor yakaladı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berebare kalırken, 1'er puan ne Fenerbahçe'ye ne de Trabzonspor'a yaradı!

Bordo-mavililer sezonu 5. bitirme şansını matematiksel olarak yitirip Avrupa Kupalarına katılma şansını kaybederken, sezonu daha geç açmak adına Galatasaray'la giriştiği 3'lük yarışında yara aldı.

Kadıköy'deki maçta Fenerbahçe ilk yarıyı Moussa Sow'un 23. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı. Bordo-mavililer bu gole 54. dakikada Matus Bero ile cevap verdi. Beraberlikten sonra Trabzonspor galibiyet golüne yaklaştığı pozisyonları değerlendiremeyince 90 dakika beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 61 puanla 3. sırada kalırken, Trabzonspor ise puanını 51'e çıkardı.

10 MAÇLIK SUSKUNLUĞU BERO BOZDU

Trabzonspor, F.Bahçe'yle oynadığı son 10 maçta rakibine gol atamamıştı. Son olarak 2011-12 sezonu Süper Lig Şampiyonluk Grubu'nda 6 Mayıs'ta oynanan ve 3-1 mağlup olduğu maçta F.Bahçe ağlarına gol alan bordo-mavililer, sonraki 10 karşılaşmayı gol bulamadan tamamladı. Bordo-mavililerin bu şanssızlığını Slovakyalı oyuncu Matus Bero bozdu. Ceza sahası dışından şutunu çıkaran Bero kaleci Volkan Demirel'i avlayarak skoru 1-1'e getiren golü attı.