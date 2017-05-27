Akhisar'dan 6 maçta 6 galibiyet!
Spor Toto Süper Ligin 33. Hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor ile Akhisar Bld.Spor karşı karşıya geldi. Akhisar Belediyespor, deplasmanda A.Konyaspor’u Skubic(KK), Miguel Lopes ve Ricardo Vaz Te’nin golleriyle 3-0 mağlup etti.
Atiker Konyaspor mücadeleye Halil İbrahim Sönmez'den yoksun başlarken, Akhisar Belediyespor'un tek eksiği Mustafa Yumlu'ydu. Atiker Konyaspor, daha önce sahasında oynadığı son 3 lig maçında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etmişti. Konya Büyükşehir Torku Arena'da oynanan müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetti.
Akhisar bu galibiyetle son 6 maçında 6. galibiyetini elde etti.
29. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Larsson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ömer Bayram, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Özer Hurmacı'ya çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda top Skubic'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0
41. dakikada Akhisar Belediyespor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Akhisar Belediyespor atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ceza sahasındaki defans oyuncusuna çarparak, ceza yayı üzerindeki Miguel Lopes'in önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden sert şutunda top filelere gitti: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Akhisar Belediyespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
46. dakikada Akhisar Bld.Spor, Ricardo Vaz Te ile durumu 3-0'a getirdi! İkinci yarının hemen başında Özer Hurmacı tarafından savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Ricardo Vaz Te kaleci ile karşı karşıya kaldı ve yerden vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu: 3-0
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Akhiasr Belediyespor, Atiker Konyaspor deplasmanından 3 puanla döndü.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:05
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Vlad Chiriches’te sona doğru
Toplam 19
Yorum
gs gs daki pioblem bir oyuncu dahi satamadan tiransfer yapmasi .enaz 56 tane satki yeni oyuncular alasin .nerde para beyler yokisde .
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Vlad Chiriches’te sona doğru
Toplam 19
Yorum
tudor tudor da hüsran olacak gs da yaptigi tiransferlerde vasat ucuz oyuncular la takimin kalitesi iyice düsecek .
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Avcı, G.Saray’ı reddetmiş!
Toplam 14
Yorum
öğretici tudorun yerine ben gelsem kesin şampiyon olurduk ! bütün maçları farklı kazanırdım bu takımla ! ama bu dursunla ben de çalışmak istemezdim !
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