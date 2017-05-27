Akhisar'dan 6 maçta 6 galibiyet!

Atiker Konyaspor mücadeleye Halil İbrahim Sönmez'den yoksun başlarken, Akhisar Belediyespor'un tek eksiği Mustafa Yumlu'ydu. Atiker Konyaspor, daha önce sahasında oynadığı son 3 lig maçında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etmişti. Konya Büyükşehir Torku Arena'da oynanan müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetti.

Akhisar bu galibiyetle son 6 maçında 6. galibiyetini elde etti.

29. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Larsson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ömer Bayram, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Özer Hurmacı'ya çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda top Skubic'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0

41. dakikada Akhisar Belediyespor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Akhisar Belediyespor atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ceza sahasındaki defans oyuncusuna çarparak, ceza yayı üzerindeki Miguel Lopes'in önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden sert şutunda top filelere gitti: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Akhisar Belediyespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Akhisar Bld.Spor, Ricardo Vaz Te ile durumu 3-0'a getirdi! İkinci yarının hemen başında Özer Hurmacı tarafından savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Ricardo Vaz Te kaleci ile karşı karşıya kaldı ve yerden vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu: 3-0

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Akhiasr Belediyespor, Atiker Konyaspor deplasmanından 3 puanla döndü.