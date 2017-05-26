 TFF’de gündem genel kurul... – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    TFF’de gündem genel kurul...

    TFF’de gündem genel kurul...

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu, 9 Haziran Cuma günü Ankara’da yapılacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu, 9 Haziran Cuma günü Ankara'da yapılacak. TFF'den yapılan açıklamada, 1 Haziran 2016-31 Mayıs 2017 dönemiyle ilgili toplanacak genel kurulun, çoğunluk sağlanamaması durumunda 10 Haziran Cumartesi gününe erteleneceği belirtildi. Delege tam sayısının asgari üçte birinin katılımının 10 Haziran'da sağlanamaması halinde ise genel kurul 17 Haziran Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:10
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