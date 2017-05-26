TFF’de gündem genel kurul...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu, 9 Haziran Cuma günü Ankara’da yapılacak.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:10
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Jesus Navas City'den ayrıldı
Toplam 6
Yorum
Ali Bes kurusluk oyuncu milyon dolar edermi tabata .topuz.alper.bunlar gibi bir suru oyuncu takimlar batar yakinda
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Köprülere dev Fenerbahçe bayrakları asıldı
Toplam 3
Yorum
KFY iste o cok zor sikar biraz be kocum
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West Ham'dan Gökhan Töre açıklaması
Toplam 7
Yorum
bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
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