Spor Toto Süper Lig kupası görücüye çıktı
Spor Toto Süper Lig şampiyonunun kaldıracağı kupa, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda görücüye çıktı. Şampiyonluk Kupası, gelecek hafta cuma gününe kadar sporseverlerin ziyaretine açık tutulacak.
"Şimdiden takımımıza ve spor camiasına hayırlı olmasını diliyorum"
Mehmet Kasapoğlu, tanıtıma katılan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kupanın şimdiden şampiyon olacak takıma ve spor camiasına hayırlı olmasını diledi. Şampiyon olacak takıma Avrupa'da Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmesi yönünde başarı dileklerini de ileten Kasapoğlu, "Ümit ediyorum ki, önümüzdeki yıl yine bu yıl gibi rekabet dolu centilmenlik ve fair-play ruhunun ön planda olduğu maçları hep birlikte izleriz" diye konuştu.
Ankara Koza Sokak'ta bulunan Spor Toto Teşkilat Binası'nda sergilenen lig kupası, gelecek hafta Cuma gününe kadar sabah 10.00 ve 18.00 saatleri arasında sporseverlerin ziyaretine açık tutulacak.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:53
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Beşiktaş milli oyuncunun bonservisini aldı
Toplam 17
Yorum
Beşiktaşlı Bawer Kardeşim Sen Heralde Anlamıyorsun O Paraya Bonservisi Elinde Olan Adama İmza Parası Verilir İnter onu imza Parası 1M Euro Vermiş Zaten
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Aslan’a bir şok daha! Bu kez Dany
Toplam 8
Yorum
yaralı aslan Dany vakti zamanında BJK de kiralıkken uyduruk bir penaltı yaptırıp bizi şampiyon yapmıştı.Alacağı para helal olsun danime.
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Kaleye Meksikalı Ochoa
Toplam 5
Yorum
acg Onur kaç gol yedi.
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