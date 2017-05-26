Boğaz'da bayrak krizi

F.Bahçe’nin Euroleague şampiyonluğunu kazanması üzerine Boğaziçi Köprüsü’ne F.Bahçe bayrağı asıldı. Ancak Beşiktaş’ın şampiyon olması halinde asılacak olan bayrak şimdiden krize yol atıç

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bu kez de bayrak krizi yaşanacak. 3 Büyükler'in kendi aralarında yaptığı anlaşma gereği her yıl ligi şampiyon olarak tamamlayan takımın bayrağı her sene köprülerin üzerine asılıyordu. Bu sezon Fenerbahçe'nin Euroleague'de şampiyonluğu kazanması olayın seyrini bir anda değiştirdi. İstanbul Valiliği Sarı-Lacivertli kulübün başvurusu üzerine F.Bahçe'nin bayrağının köprüye asılmasına izin verdi. Bunun üzerine basketbolda Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir zafere imza atan Fenerbahçe'nin bayrağı İstanbul Boğazı'nda dalgalanmaya başladı. Ancak Beşiktaş şampiyonluğunu ilan ederse Beşiktaş'ın da bayrağı köprüye asılacak. Böylece 2 takımın bayrağı köprüde yan yana dalgalanacak. Beşiktaşlı taraftarların basketbolda böyle bir gelenek olmadığını savunarak F.Bahçe bayrağının kaldırılmasını istemesi şimdiden gerginliğe neden oldu.



KÖPRÜDE İLK KEZ GELENEK BOZULDU

Bugüne kadar sadece futbol takımlarının şampiyonluğunda bayrak asılan köprüde gelenek bozuldu. F.Bahçe basketbol takımının şampiyonluğunda da bayrak asıldı.



Takvim