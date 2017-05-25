Tudor ayrılıyor

Eski milli futbolcu ve Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Cenap Yener, şok açıklamalarda bulundu. İşte gündeme damga vuran açıklamalar;



Abdullah Avcı Galatasaray'a mı geliyor?



Cenap Yener, Galatasaray Futbol takımının durumunun iyi olmadığını ve kulüp yönetiminde mutlaka bir kan değişiminin şart olduğunu söyledi. Yener ayrıca Şenol Güneş'in Avrupa'ya gideceğini, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe ile kesin anlaştığını, Ersun Yanal'ın ise Trabzonspor'dan ayrılacağını ifade etti.



"Tudor Galatasaray'dan gidecek"



Cenap Yener, Igor Tudor'un Galatasaray'dan sezon sonu kesin gideceğini, kulübün onun yerine yabancı bir teknik direktör aradığını ama yerli teknik direktörlerden Abdullah Avcı'nın da Galatasaray'ın listesinde olduğunu söyledi.



Sarı-kırmızılı takımın 3-4 senedir iyi gitmediğini belirten Yener, "Galatasaray büyük bir camia. Galatasaray'ı bu tür darbeler yıkmaz ama büyük yaralar alır. Önümüzdeki süreç içerisinde yönetimsel ve teknik bazda kan değişimi gerekiyor. Yöneticilik yapanların böyle anlarda fazla direnmemesinde yarar var. Bu direnç camiayı ikiye üçe böler. Bunlar gelip geçici işlerdir, herkes bir vazife olarak gelir yapar ve bırakır. Kimsenin malı mülkü değil buralar. Her kulüp yöneticisi için söylüyorum bunu. Galatasaray, Tudor'la devam etmeyecek. Galatasaray'ın görüştüğü üç dört tane teknik direktör var şu anda, çoğu da yabancı. Yerlilerden de Abdullah Avcı'yı Galatasaray düşünüyor" dedi.



Dört büyüklerin teknik direktörleri ne olacak?



Cenap Yener, "Şenol Güneş, Beşiktaş'ta devam etmeyecek, büyük ihtimalle Avrupa'ya gidecek. Yerli takımlardan değil, Avrupa takımlarından gelecek teklifleri değerlendirecektir. Ersun Yanal'ın da bu sene Trabzonspor'la devam etmeyeceği kanaatindeyim. Bana gelen bilgiler bu bazda. Fenerbahçe'de de Aykut Kocaman garanti. Fenerbahçe önümüzdeki sezon onunla devam edecek Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.