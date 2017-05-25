 TFF'de genel kurul tarihi belli oldu – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    TFF'de genel kurul tarihi belli oldu

    TFF'de genel kurul tarihi belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu, 9 Haziran Cuma günü Ankara'da yapılacak.

    TFF'den yapılan açıklamada, 1 Haziran 2016-31 Mayıs 2017 dönemiyle ilgili toplanacak genel kurulun, çoğunluk sağlanamaması durumunda 10 Haziran Cumartesi gününe erteleneceği belirtildi.

    Delege tam sayısının asgari üçte birinin katılımının 10 Haziran'da sağlanamaması halinde ise genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 17 Haziran Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirileceği aktarıldı.

    Genel kurulda, Yıldırım Demirören başkanlığındaki TFF yönetiminin hesap ve faaliyetleriyle ilgili raporlar, delegelerin ibrasına sunulacak.


    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:31
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