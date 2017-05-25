TFF'de genel kurul tarihi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu, 9 Haziran Cuma günü Ankara'da yapılacak.
TFF'den yapılan açıklamada, 1 Haziran 2016-31 Mayıs 2017 dönemiyle ilgili toplanacak genel kurulun, çoğunluk sağlanamaması durumunda 10 Haziran Cumartesi gününe erteleneceği belirtildi.
Delege tam sayısının asgari üçte birinin katılımının 10 Haziran'da sağlanamaması halinde ise genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 17 Haziran Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirileceği aktarıldı.
Genel kurulda, Yıldırım Demirören başkanlığındaki TFF yönetiminin hesap ve faaliyetleriyle ilgili raporlar, delegelerin ibrasına sunulacak.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:31
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Tolgay başlarsa sorun yaşamıyor
Toplam 1
Yorum
kartalpençesi Tolgay Beşiktaşın çocuğudur.11 başlaması lazım.Bana göre Atiba-tolgay önlerinde iyi bir 10 numara daha çok iş yapar.
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15 golü aşan iki yabancı
Toplam 2
Yorum
diyarbakır1903 Sonra fb,gs aklıma geliyor bir gülme tütüyor :D
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Mayıs'ta zor biter!
Toplam 9
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oktay ben her zaman derim FB YÖNETİMİ TRANSFER YAPMASINI BİLMİYOR inanın Fikret ORMAN aziz yıldırımdan daha iyi biliyor futbolu ve iyi transferler yapıyor Aziz yıldırımın bazı şeyleri iyi analiz etmesi lazım ne mi? öncelikle her futbol oynayanı biraz parladı diye almayacak ozanı alacağına AHMET HAN ı al..transferlerde öyle emekliliği gelmiş oyuncu alınmayacak karakterli ve oyunu zekası ile oynayan oyuncu gurubunu toplamalı.. HAA şimdiden en büyük yanlışı Aykut KOCAMAN oldu ki hepinize geçmiş olsun..açık söylemek gerekirse benim hiç bir beklentim yok..tamamen Basket ve voleybol takımlarına yöneldim(futbolu da çok seviyorum oysaki) Kemalettin müjdat saffet ve çorlu olduğu sürece ne transfer yapar bu takım nede alt yapıdan oyuncu çıkarır ..gider emenikeye bel bağlar gider stoch u umud eder ..inanın ben sadece isim yazayım scout ekibininkinden iyi çıkmaz ise maaş vereceğim onlara diğer yazımda yazıyorum
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