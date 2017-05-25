 İşte F.Bahçe-Trabzonspor maçının hakemi – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    İşte F.Bahçe-Trabzonspor maçının hakemi

    İşte F.Bahçe-Trabzonspor maçının hakemi

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

    Ligde 27 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta Ali Palabıyık düdük çalacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    27 Mayıs Cumartesi:
    16.00 Atiker Konyaspor-Akhisar Belediyespor: Serkan Tokat

    16.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Barış Şimşek

    18.00 Medipol Başakşehir-Adanaspor: Halis Özkahya

    19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ali Palabıyık

    28 Mayıs Pazar:
    16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

    16.00 Osmanlıspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

    16.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor: Bülent Birincioğlu

    19.00 Gaziantepspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

    29 Mayıs Pazartesi:
    20.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:37
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte F.Bahçe-Trabzonspor maçının hakemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.