İşte F.Bahçe-Trabzonspor maçının hakemi
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Ligde 27 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta Ali Palabıyık düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
27 Mayıs Cumartesi:
16.00 Atiker Konyaspor-Akhisar Belediyespor: Serkan Tokat
16.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Barış Şimşek
18.00 Medipol Başakşehir-Adanaspor: Halis Özkahya
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ali Palabıyık
28 Mayıs Pazar:
16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Osmanlıspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor: Bülent Birincioğlu
19.00 Gaziantepspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
29 Mayıs Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Halil Umut Meler
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:37
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ts61 güle güle:))))
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diyarbakır1903 BJK'ye yaw koçum. Seneye ŞL en az çeyrek final şansını yakala
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Güzel günler görecegiz Güneş’li günler
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ŞAMPİYONLUK SONRASI ŞENOL GÜNEŞ İLE YOLLAR AYRILARAK TAKIMIN BAŞINA RIZA GETİRİLMELİ VE ÖMÜR BOYU TEKNİK SORUMLU OLARAK KALMALIDIR.
İşte F.Bahçe-Trabzonspor maçının hakemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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