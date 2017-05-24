Yeni Malatyaspor'da yol ayrımı
Yeni Malatyaspor ile geçirdiği başarılı sezon sonrası Süper Lig sevinci yaşayan Teknik Direktör İrfan Buz, aldığı ani bir kararla teknik ekibinde yer alan Zafer Hızarcı ve Engin Özdemir ile yollarını ayırdı.
İrfan Buz'un Sivasspor maçı sonrası, teknik ekibinde yer alan ve 2 yıldır birlikte çalıştığı Engin Özdemir ile Zafer Hızarcı'ya kendileriyle çalışmayacağını paylaştığı öğrenildi.
Ayrılığa, Buz ile yardımcı antrenörler arasında yaşanan bir tartışmanın neden olduğu ileri sürülüyor.
Bu gelişme sonrası Yeni Malatyaspor Kulübü'nden herhangi bir açıklama gelmezken, başkan Adil Gevrek'in önümüzdeki günlerde İrfan Buz ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Yardımcı antrenörler Özdemir ve Hızarcı'ya ayrılık kararının Sivasspor maçı sonrasında Teknik Direktör İrfan Buz tarafından iletildiği öğrenildi. Engin Özdemir ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. Özdemir, "2 yıl bu ekipte çalışmak benim için bir gururdu. Çok şükür şampiyonlukla bitirdik. Teşekkürler İrfan Buz. Allah herkesin yolunu açık etsin.Yeni hedeflere yelken açtım" ifadelerini kullandı.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:12
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Yastayız!
Toplam 9
Yorum
öğretici bir gram gururun varsa istifa edersin ! hiçmi utanman yok senin ? bütün GS taraftarı senden nefret ediyor sen hala inatla duruyorsun !
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İtalyan işi Tolgay
Toplam 17
Yorum
TCelcius Tolgay 15 m altında ozi 20 m altında asla SATILMAMALI.Seneye beşiktaş orta sahası dehşet olacak tolgay ozi talisca.HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK.
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Çin teklifi Süren’den
Toplam 10
Yorum
HASAN DİKTAŞ GALATASARAYLILAR KIZMASIN ÇİN OLAYINI CIKARAN ONLAR DEMEKKİ SIKINTI BUYUK NIYE GIZLIYORLARKİ BORC COK ODEME GUCU YOK ...CARE NE.
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