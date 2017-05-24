Süper Lig'de 32. hafta bu sezon en centilmen hafta oldu. Hakemler, kırmızı çıkarmadıkları haftada sarı kartlarına 30 kez yönelirken, ligde bu sezon daha önce kırmızı göstermedikleri 10. haftada 55, 27. haftada ise 38 kez sarı karta başvurmuştu.