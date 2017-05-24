 Centilmen hafta – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Centilmen hafta

    Centilmen hafta
    Süper Lig'de 32. hafta bu sezon en centilmen hafta oldu. Hakemler, kırmızı çıkarmadıkları haftada sarı kartlarına 30 kez yönelirken, ligde bu sezon daha önce kırmızı göstermedikleri 10. haftada 55, 27. haftada ise 38 kez sarı karta başvurmuştu.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:25
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