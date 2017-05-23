PFDK kararları açıklandı

Kurulun toplantısının ardından TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Turgut Doğan Şahin'e, Atiker Konyaspor ile Kasımpaşa arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında rakip takımın taraftarlarına ve görevlisine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 resmi müsabakadan men ve 26 bin lira para cezası verildi.

Fenerbahçe Kulübüne, kupada Medipol Başakşehir ile yapılan yarı final rövanşında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 15 bin lira para cezası uygulandı.

Atiker Konyaspor, saha olayları nedeniyle 15 bin, Medipol Başakşehir de takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 9 bin lira ceza aldı.