PFDK kararları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın deneyimli oyuncusu Turgut Doğan Şahin'e 4 maçtan men cezası verdi.
Kurulun toplantısının ardından TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Turgut Doğan Şahin'e, Atiker Konyaspor ile Kasımpaşa arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında rakip takımın taraftarlarına ve görevlisine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 resmi müsabakadan men ve 26 bin lira para cezası verildi.
Fenerbahçe Kulübüne, kupada Medipol Başakşehir ile yapılan yarı final rövanşında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 15 bin lira para cezası uygulandı.
Atiker Konyaspor, saha olayları nedeniyle 15 bin, Medipol Başakşehir de takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 9 bin lira ceza aldı.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 17:01
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Şimdi onlar düşünsün
Toplam 15
Yorum
Mehmet Türk oyuncu almamız gerek ligden bizimkiler inadına yabancı oyuncu getiriiyolar
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"Ayıp! 30 kere söyledik..."
Toplam 21
Yorum
pars Sen taraftar değil tarafsın. Aradaki farkı anlarmısın bilemem renkl. Çukurdasınız ve tek yaptığınız etrafa çamur sıçratmak.
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Porto onu satıyor
Toplam 10
Yorum
Beşiktaşlı Anlaşıldı ki Aboubakar dan fayda almak için adamın kendini iyi hissetmesi gerekiyor.Yüzü güldüğü zaman gol atıyor,somurttuğunda kırmızı yiyo
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