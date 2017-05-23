Bursaspor'da Gençlerbirliği mesaisi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Adnan Örnek yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, kondisyon salonunda çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon aletleriyle gerçekleştirilen çalışmayla son buldu.

Yeşil-beyazlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bu arada, antrenman öncesi tesislere gelen eski Divan Kurulu Başkanı Kadir Şankaya, futbolculara baklava ikram ederek Gençlerbirliği maçı için başarı dileklerinde bulundu.