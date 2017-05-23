 Bursaspor'da Gençlerbirliği mesaisi – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Bursaspor'da Gençlerbirliği mesaisi

    Bursaspor'da Gençlerbirliği mesaisi

    Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 28 Mayıs Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Adnan Örnek yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, kondisyon salonunda çalıştı.

    Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon aletleriyle gerçekleştirilen çalışmayla son buldu.

    Yeşil-beyazlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    Bu arada, antrenman öncesi tesislere gelen eski Divan Kurulu Başkanı Kadir Şankaya, futbolculara baklava ikram ederek Gençlerbirliği maçı için başarı dileklerinde bulundu.

    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:32
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