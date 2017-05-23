Bursaspor'da Gençlerbirliği mesaisi
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 28 Mayıs Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Adnan Örnek yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, kondisyon salonunda çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon aletleriyle gerçekleştirilen çalışmayla son buldu.
Yeşil-beyazlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Bu arada, antrenman öncesi tesislere gelen eski Divan Kurulu Başkanı Kadir Şankaya, futbolculara baklava ikram ederek Gençlerbirliği maçı için başarı dileklerinde bulundu.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 17:32
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Hayırlı tesadüfler!
Toplam 64
Yorum
murat tesadüfmü,süreklimi . Biri kaç yıldır final fourda , biri bir daha ikinci bile olamamış. o zaman inanmamıştım ama bakınca kafam karıştı.
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Hugo Rodallega'ya uyarı geliyor
Toplam 5
Yorum
küreselfutbol trabzonspor maçlarda çok isteksiz bilerek maçları kazanmıyorlar ersun hoca sezonu erken açarmı bodrumda teknesi bekliyor BJK taraftarıyım
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Hayırlı tesadüfler!
Toplam 64
Yorum
tahiremre tesadüf eseri alınan bir kupa olsaydı bir dahaki sene süper kupada alınamazdı . kupayı alırken hiç yenilmeden alan ilk takımdı .
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