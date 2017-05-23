 Atiker Konyaspor - Akhisar maçının saati değişti – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Atiker Konyaspor - Akhisar maçının saati değişti

    Atiker Konyaspor - Akhisar maçının saati değişti

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Atiker Konyaspor - Akhisar Belediyespor maçının saati değiştirildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce 27 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacağını açıkladığı Atiker Konyaspor - Akhisar Belediyespor 33. hafta maçının başlama saatinin 16.00 olarak değiştirildiğini duyurdu. Ramazan ayının ilk gününde denk gelen maçta Konyaspor taraftarları sosyal medyadan maçın ikinci yarısının iftar vaktinde oynanacağı için saatin değiştirilmesini talep etmişti.

    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:29
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atiker Konyaspor - Akhisar maçının saati değişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.