Atiker Konyaspor - Akhisar maçının saati değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce 27 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacağını açıkladığı Atiker Konyaspor - Akhisar Belediyespor 33. hafta maçının başlama saatinin 16.00 olarak değiştirildiğini duyurdu. Ramazan ayının ilk gününde denk gelen maçta Konyaspor taraftarları sosyal medyadan maçın ikinci yarısının iftar vaktinde oynanacağı için saatin değiştirilmesini talep etmişti.