Atiker Konyaspor - Akhisar maçının saati değişti
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Atiker Konyaspor - Akhisar Belediyespor maçının saati değiştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce 27 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacağını açıkladığı Atiker Konyaspor - Akhisar Belediyespor 33. hafta maçının başlama saatinin 16.00 olarak değiştirildiğini duyurdu. Ramazan ayının ilk gününde denk gelen maçta Konyaspor taraftarları sosyal medyadan maçın ikinci yarısının iftar vaktinde oynanacağı için saatin değiştirilmesini talep etmişti.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 17:29
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Hayırlı tesadüfler!
Toplam 64
Yorum
murat tesadüfmü,süreklimi . Biri kaç yıldır final fourda , biri bir daha ikinci bile olamamış. o zaman inanmamıştım ama bakınca kafam karıştı.
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Hugo Rodallega'ya uyarı geliyor
Toplam 5
Yorum
küreselfutbol trabzonspor maçlarda çok isteksiz bilerek maçları kazanmıyorlar ersun hoca sezonu erken açarmı bodrumda teknesi bekliyor BJK taraftarıyım
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Hayırlı tesadüfler!
Toplam 64
Yorum
tahiremre tesadüf eseri alınan bir kupa olsaydı bir dahaki sene süper kupada alınamazdı . kupayı alırken hiç yenilmeden alan ilk takımdı .
Atiker Konyaspor - Akhisar maçının saati değişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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