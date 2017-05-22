Final maçı bilet fiyatları belli oldu
Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının bilet fiyatları kale arkası 10 TL, tribünler de 20 TL olarak belirlendi.
Final karşılaşması için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva Tesisleri'nde Konyaspor ve Medipol Başakşehir temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda 31 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de oynanacak maçın tribün detayları ve bilet fiyatları belli oldu.
Toplantıya Konyaspor adına Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, genel müdür Muhammed Ak ve antrenörlerden Arda Keskin'in yanı sıra federasyonun ve Medipol Başakşehir kulübünün yetkilileri katıldı. Toplantıda Kuzey ve Güney kale arkaları bilet fiyatları 10, Maraton (Doğu) tribünü ve Batı tribün bilet fiyatları ise 20 TL olarak belirlendi. Konyaspor taraftarı final müsabakasını Güney (Kale Arkası) ve Maraton tribünlerinden izleyecek. Batı ve Kuzey tribünleri ise Başakşehir taraftarının olacak.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:23
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"Tesadüf değil..."
Toplam 76
Yorum
uA Poyraz birader eyv kardeşim bilmukabele gs-bjk-fb ve diğerleri rekabet edek hatta birbirimizi yiyek ama söz konusu Avrupa ise destek olmalı
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'Ver Rodrigues’i al Kace’yi'
Toplam 9
Yorum
Ali rodrigez aslında tam bize göre etrafındakilr bize göre değil zaten bu kafada oldugunuz için selçuk sabri kene gibi yapıştılar sneijder tatil
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Büyük takas!
Toplam 66
Yorum
Zaaaaaa Tolgay'ı istiyorsanız Ozan 7 Milyon € gözden çıkartmanız lazım
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