 Final maçı bilet fiyatları belli oldu – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Final maçı bilet fiyatları belli oldu

    Final maçı bilet fiyatları belli oldu

    Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının bilet fiyatları kale arkası 10 TL, tribünler de 20 TL olarak belirlendi.

    Final karşılaşması için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva Tesisleri'nde Konyaspor ve Medipol Başakşehir temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda 31 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de oynanacak maçın tribün detayları ve bilet fiyatları belli oldu.

    Toplantıya Konyaspor adına Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, genel müdür Muhammed Ak ve antrenörlerden Arda Keskin'in yanı sıra federasyonun ve Medipol Başakşehir kulübünün yetkilileri katıldı. Toplantıda Kuzey ve Güney kale arkaları bilet fiyatları 10, Maraton (Doğu) tribünü ve Batı tribün bilet fiyatları ise 20 TL olarak belirlendi. Konyaspor taraftarı final müsabakasını Güney (Kale Arkası) ve Maraton tribünlerinden izleyecek. Batı ve Kuzey tribünleri ise Başakşehir taraftarının olacak.

    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:23
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Final maçı bilet fiyatları belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.