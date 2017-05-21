Samet Aybaba nikah tazeledi
TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan Sivasspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
TFF 1. Lig'in 25. haftasında Mesut Bakkal'ın istifasının ardından 9 maçlığına takımın başına geçen ve başarılı sonuçların ardından takımı şampiyon yaparak Spor Toto Süper Lig'e çıkmasını sağlayan Samet Aybaba ile görüşen Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz tecrübeli çalıştırıcıyla 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Kulüp Başkanı Mecnun Oytakmaz Samet Aybaba ile anlaştıklarını ve yeni sezonda yola Aybaba ile devam edeceklerini söyledi.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:10
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