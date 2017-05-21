 Samet Aybaba nikah tazeledi – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Samet Aybaba nikah tazeledi

    Samet Aybaba nikah tazeledi

    TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan Sivasspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

    TFF 1. Lig'in 25. haftasında Mesut Bakkal'ın istifasının ardından 9 maçlığına takımın başına geçen ve başarılı sonuçların ardından takımı şampiyon yaparak Spor Toto Süper Lig'e çıkmasını sağlayan Samet Aybaba ile görüşen Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz tecrübeli çalıştırıcıyla 1+1 yıllık anlaşma sağladı.


    Kulüp Başkanı Mecnun Oytakmaz Samet Aybaba ile anlaştıklarını ve yeni sezonda yola Aybaba ile devam edeceklerini söyledi.

    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:10
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